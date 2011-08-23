انتصاب و تغییر مدیران بدون هیچ دلیل موجه

به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های گذشته در تئاتر ایران این فرضیه به اثبات رسیده است که مدیران تئاتری همچون فرهنگسراها که سالن‌هایی چند منظوره هستند، قابلیت‌های فراوانی دارند. این قابلیت‌ها به مدیران تئاتری این توانایی را می‌دهد که در بخش‌های مختلف فعالیت کنند. البته شاید این نگاه از سوی مدیران و مسئولان بالاتر وجود دارد و باعث تغییر و انتصاب مدیران زیر نظر در بخش‌های مختلف می‌شود.



به تازگی تغییر و تحولات جدیدی در اداره‌کل هنرهای نمایشی رخ داده است که حاکی از این امر است. اتابک نادری که از مدیران جوان در تماشاخانه سنگلج است طی حکمی به عنوان مدیر هماهنگی تئاتر استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی معرفی شد.

اما با این جابجایی نادری در بخش دیگری به کار گرفته می‌شود و تماشاخانه سنگلج وارد برهه جدیدی برای ادامه فعالیت خود می‌شود. به طور حتم این انتخاب از دو دلیل ناشی می‌شود. اولین دلیل نداشتن رضایت از عملکرد نادری در تماشاخانه سنگلج است که کارنامه کاری و فعالیت نادری حاکی از موفقیت وی در این سالن تئاتری است.



دلیل دوم رضایت از عملکرد نادری است که این دلیل باید باعث ابقای وی به عنوان مدیر تماشاخانه سنگلج باشد نه جابجایی وی و حضورش در دفتر هماهنگی تئاتر استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی. از سوی دیگر محمدحسین ناصربخت که در گذشته مدیریت دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی را بر عهده داشت سال گذشته به عنوان مدیر هماهنگی تئاتر شهرستان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی انتخاب شد.



اما طی روزهای گذشته ناصربخت مجددا به بخش پژوهش ولی با سمت مشاور پژوهشی اداره‌کل هنرهای نمایشی بازگشت. اینگونه رفت و برگشت‌های مدیران که البته موارد بسیاری از آن طی سال‌های گذشته دیده شده حاکی از آن است که در یک دایره محدود مدیران تئاتری در حال جابجایی هستند و هر از چند گاهی هر کدام بخش‌های مختلف را تجربه می‌کنند.



همواره انتخاب مدیران بدون توجه به کارنامه کاری آن‌ها باعث نبودن ثابت در دوران مدیریت‌شان بوده است. نصرالله قادری مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی درباره این تغییر مدیریت‌ها به خبرنگار مهر گفت: تا وقتی که یک مدیر کار نکرده است نمی‌توان درباره عملکرد او قضاوت کرد. همانطور که درباره عملکرد مدیر امور بین‌الملل انتقادهایی وجود داشت ولی عملکرد وی عملکرد قابل قبولی است.



وی درباره وجود نگاه چندمنظوره بودن مدیران تئاتری در بین مدیران و مسئولان بالاتر و تصمیم گیرنده تأکید کرد: من باور ندارم در دوره جدید مدیران توانایی انجام همه امور را دارند. اما جابجایی مدیران و حضور آن‌ها در بخش‌های مختلف حاکی از این است که انتخاب‌ها باید در سیکل آدم‌های موجود باشد و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده باید روی همین افراد محدود مانور دهند. گویا به لحاظ قانونی ورود افراد جدید به عرصه مدیریت میسر نیست.



قادری معتقد است وقتی که یک مدیر با تخصصی مشخص در جای دیگری به کار گرفته شود به کار آن مدیر و آن بخش لطمه وارد می‌شود. این مدیر و هنرمند تئاتر ادامه داد: اگر مدیران در بخش‌های به کار گرفته شده نتوانند به نتیجه مدنظر برسند موافق با جابجایی مدیران نیستم اما اگر بتوانند تحولی ایجاد کنند مثبت خواهد بود.پیش از این هم شاهد جابجایی مدیران تئاتری در بخش‌های مختلف بوده‌ایم.