اسرائیل به دنبال فراموش شدن مسلمانان در تاریخ است

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مردم باید با حضور در راهپیمایی روز قدس بر غاصب بودن اسرائیل تاکید کنند، افزود: امیدوارم همه ملتها و آزادیخواهان جهان در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده و با حضور خود، فلسطین را بر پیکره اسلام بازگردانده و بر غاصب بودن رژیم صهیونیستی تاکید کنند.

وی با تاکید بر اینکه روز قدس ابتکار بسیار مهمی بود که از سوی امام راحل ایجاد شد که دارای اثرات بسیاری است، اظهار داشت: نخستین اثر این روز آن است که اجازه نمی‌دهد موضوع غاصب بودن رژیم اشغالگر قدس فراموش شود و هر سال برای نسل جدید بیان می‌کند.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا اصرار دارند تا مردم مسلمان فراموش شوند و سرزمین فلسطین را نیز ملک صهیونیستها می‌دانند که با برگزاری مراسم روز قدس همه این جنایات هر ساله برای همگان افشا می‌شود.

وی اضافه کرد: با برگزاری این راهپیمایی، نسل جوان خود را آماده خواهند کرد تا سرزمینهای غصب شده را به فلسطین بازگردانند و قبله نخست مسلمانان را نجات دهند.

حجت‌الاسلام رهبر با بیان اینکه برگزاری راهپیمایی روز قدس اعلام بیزاری و برائت از این غاصبین را به همراه دارد، تاکید کرد: راهپیمایی روز قدس در ظاهر یک راهپیمایی ساده است اما در عین سادگی پرشکوه بوده و به همه دنیا اعلام می‌دارد که مسلمانان از اقدام صهیونیستها نفرت دارند.

وی بیان داشت: اثر بعدی این راهپیمایی آن است که برخی دولتهای سازش‌کار که نوکر آمریکا هستند و موضوع قدس را می‌خواهند به نفع رژیم صهیونیستی تمام کنند، خروش ملت‌ها مانع از این کار آنها شده و دولتها نمی‌توانند این کارها را انجام دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدوارم همه ملتها و آزادیخواهان جهان در این راهپیمایی شرکت کرده و با حضور خود فلسطین را بر پیکره اسلام بازگردانده و بر غاصب بودن رژیم صهیونیستی تاکید کنند.