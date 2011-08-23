دو بازیکن تیم بسکتبال راه و ترابری قم به ماهان اصفهان پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، دو بازیکن فصل گذشته تیم بسکتبال راه و ترابری قم در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، مجید قاسم زاده و اصغر کاردوست هستند که با پایان مهلت قراردادشان با راه و ترابری قم به تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان ملحق شدند.



این در حالی است که از سوی فدراسیون بسکتبال کشورمان، روز بیست و هشتم مهر ماه امسال برای برگزاری دیدارهای نخستین هفته فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور اعلام شده بود، اما به نظر می رسد آغاز لیگ به تعویق خواهد افتاد.



در این بین قرار بود فصل نقل و انتقالات مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که روز دوشنبه سی و یکم مرداد ماه به پایان برسد اما به خاطر نامشخص بودن وضعیت بسیاری از بازیکنان و حتی سهمیه‎های ملی، این مهلت نیز تمدید شد.



تمدید مهلت نقل و انتقالات فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور خبر خوبی برای بسکتبال استان قم بود تا بدین ترتیب تیم بسکتبال راه و ترابری قم فرصتی دیگر برای بازگشت به لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور به دست بیاورد.



مهلت تعیین شده برای نقل و انتقال رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور که به طور رسمی از اول تیرماه آغاز شده بود در حالی روز دوشنبه سی و یکم مرداد ماه به پایان رسید که طی دو ماه گذشته کمتر جابه جایی میان بازیکنان صورت گرفت.



در این میان اصغر کاردوست و مجید قاسم‎زاده بازیکنان فصل گذشته تیم بسکتبال راه و ترابری قم، تنها بازیکنانی بودند که با پیوستن به فولاد ماهان تکلیف تیم باشگاهی خود را در این فصل مشخص کردند و البته جواد داوری که در راه پیوستن به این تیم اصفهانی است.



در همین راستا فدراسیون بسکتبال در نظر دارد مهلت نقل و انتقالات فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور را تمدید کند اما زمان نهایی برای جابه‎جایی بازیکنان در نشست هماهنگی مسابقات لیگ برتر مشخص می‎شود که دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.



بر اساس اعلام رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال کشورمان، قرار است در این نشست در مورد تمام مسائل و حتی تمدید فصل نقل و انتقالات لیگ برتر بسکتبال کشور با نظر و هماهنگی نماینده تیم‌های شرکت کننده تصمیم گیری شود.



دلیل به تعویق افتادن زمان برگزاری نشست هماهنگی تیم‌های لیگ برتری از چهارشنبه دوم شهریورماه به دوشنبه هفته آینده نیز تعطیل بودن روز دوشنبه سی و یکم مرداد به سبب همزمانی با سالروز شهادت امام علی (ع) اعلام شده است و و اینکه پس از آن نماینده برخی تیم‌ها به دلیل مرخصی ممکن است نتوانند برای حضور در جلسه در فدراسیون بسکتبال حضور یابند.



در نشست دوشنبه هفته آینده فدراسیون بسکتبال، علاوه بر زمان تمدید فصل نقل و انتقالات، در حالی در خصوص تیم‌ها، تعداد آنها و چگونگی برگزاری رقابت‌های لیگ برتر نیز تصمیم گیری خواهد شد که طبق اعلام قبلی فدراسیون بسکتبال فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور از روز بیست و هشتم مهرماه آغاز می‎شود.

