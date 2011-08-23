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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

اسلاملو در گفتگو با مهر:

"پنج کیلومتر تا بهشت" کپی‌برداری از فیلم آمریکایی روح است

"پنج کیلومتر تا بهشت" کپی‌برداری از فیلم آمریکایی روح است

محمدرضا اسلاملو "پنج کیلومتر تا بهشت" را کپی‌برداری از فیلم آمریکایی "روح" دانست.

محمدرضا اسلاملو کارشناس رسانه درباره پرداخت به مباحثی چون روح در سریال "پنج کیلومتر تا بهشت" به خبرنگار مهر گفت: خداوند در قرآن فرموده است: وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلیلاً؛ و از تو درباره روح سؤال مى‏کنند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکى از دانش، به شما داده نشده است! (سوره اسراء/ آیه 83).

وی افزود: به همین دلیل انسان نمی‌تواند ادعا کند چیز زیادی از روح می‌داند. آیا روح انسان‌ها پس از مرگ یا در زمانی که در کما قرار می‌گیرند به این شکل و شمایل است؟ آیا عالم مثال و جسم مثالی و برزخی چنین ویژگی‌هایی دارد؟ بزرگانی که علم دین دارند گفته‌اند روحی که از بدن انسان خارج می‌شود و جسم دخانی و برزخی به این شکلی نیست و چنین حالت‌ها و این گونه رفتارهایی ندارد.

کارگردان مستند "جعبه سیاه 11 سپتامبر" با اشاره به فیلم سینمایی "روح" محصول کشور آمریکا تصریح کرد: ایده آل کارگردان سریال علیرضا افخمی همین فیلم و مجلاتی آمریکایی است که به این مبحث از دیدگاه خود پرداخته‌اند. حتی گرفته شدن توانایی‌های جسمی و شکل ارتباط شخصیت "امیرحسین" در این فیلم شبیه نمونه آمریکایی آن است.

اسلاملو با اشاره به مثل "خلق را تقلیدشان بر باد داد" گفت: نه تنها ایده این سریال تقلیدی است بلکه شکل و شمایل آن هم کپی برداری از فیلم نامبرده است که پس از افطار مردم را به خود گرفتار کرده است.

کد مطلب 1389762

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