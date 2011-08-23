محمدرضا اسلاملو کارشناس رسانه درباره پرداخت به مباحثی چون روح در سریال "پنج کیلومتر تا بهشت" به خبرنگار مهر گفت: خداوند در قرآن فرموده است: وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلیلاً؛ و از تو درباره روح سؤال مى‏کنند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکى از دانش، به شما داده نشده است! (سوره اسراء/ آیه 83).

وی افزود: به همین دلیل انسان نمی‌تواند ادعا کند چیز زیادی از روح می‌داند. آیا روح انسان‌ها پس از مرگ یا در زمانی که در کما قرار می‌گیرند به این شکل و شمایل است؟ آیا عالم مثال و جسم مثالی و برزخی چنین ویژگی‌هایی دارد؟ بزرگانی که علم دین دارند گفته‌اند روحی که از بدن انسان خارج می‌شود و جسم دخانی و برزخی به این شکلی نیست و چنین حالت‌ها و این گونه رفتارهایی ندارد.

کارگردان مستند "جعبه سیاه 11 سپتامبر" با اشاره به فیلم سینمایی "روح" محصول کشور آمریکا تصریح کرد: ایده آل کارگردان سریال علیرضا افخمی همین فیلم و مجلاتی آمریکایی است که به این مبحث از دیدگاه خود پرداخته‌اند. حتی گرفته شدن توانایی‌های جسمی و شکل ارتباط شخصیت "امیرحسین" در این فیلم شبیه نمونه آمریکایی آن است.

اسلاملو با اشاره به مثل "خلق را تقلیدشان بر باد داد" گفت: نه تنها ایده این سریال تقلیدی است بلکه شکل و شمایل آن هم کپی برداری از فیلم نامبرده است که پس از افطار مردم را به خود گرفتار کرده است.