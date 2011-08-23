نمازگزاران باید فقط با پوشش مناسب وارد مسجدالحرام شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سعودی گزت، براساس این مقررات نمازگزاران باید با پوشش مناسب به منظور حفظ قداست خانه خدا وارد مساجد شوند و مسلمانان در این راستا باید از تعالیم اسلامی پیروی کنند.

از مقامات خواسته شده از ورود افرادی که لباسهای ورزشی، پیژامه و یا لباس خواب به تن دارند به فضای مسجدالحرام جلوگیری شود.

دکتر عبدالله اتحام قاضی دادگاه استیناف با تقدیر از این دستورالعمل گفت: خداوند از نمازگزاران خواسته با ظاهر آراسته نماز بخوانند. حضرت محمد( ص) پیامبر اسلام تأکید بسیاری بر نظافت فیزیکی و معنوی داشته است. درحالی که مردم عمدتا نظافت را یک رفتار مطلوب می دانند اسلام بر آن تأکید کرده و آن را جزئی از دین می شمارد.

وی افزود: پوشیدن لباس ورزشی و یا پیژامه هنگام نماز گناه نیست اما تخطی از فرمان خداوند است.

دکتر علی الشبل استاد دانشگاه اسلامی ریاض و عضو کمیته دینی آگاهی حج و عمره تأکید کرد که مسلمانان باید از سنت پیامبر اسلام(ص) برای رفتن به مسجد و پوشیدن بهترین لباسهای خود پیروی کنند. مردم هنگام دیدار با رؤسای خود بهترین لباسهایشان را می پوشند، این امر بدین معنا است که خداوند شایسته بهترین رفتار است.

