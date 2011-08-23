پرچم رژیم صهیونیستی در استادیوم الاهلی به آتش کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، هواداران تیم الاهلی از باشگاههای پرسابقه فوتبال مصر اخیرا در جریان دیدار دوستانه این تیم شعارهایی را علیه رژیم صهیونیستی سر داده و پرچم این رژیم را به آتش کشیدند.

بنابر این گزارش، دیدار دوستانه الاهلی در برابر تیم "اتحاد پلیس" مصر به صحنه ای برای اعتراضات ضد صهیونیستی مردم مصر تبدیل شد که در روزهای اخیر به شدت ادامه پیدا کرده است.

مردم مصر اخیرا پس از عملیات رژیم صهیونیستی که به کشته شدن 6 سرباز مصری منجر شد، اعتراضاتی شدید را علیه تل آویو در برابر سفارت رژیم صهیونیستی انجام دادند که طی آن پرچم اسرائیل از بالاترین نقطه سفارتخانه پایین کشیده شد.