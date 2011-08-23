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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

در صحن مجلس مطرح شد/

تذکر یک نماینده نسبت به نشت اطلاعات محرمانه از مجلس

تذکر یک نماینده نسبت به نشت اطلاعات محرمانه از مجلس

نماینده اردبیل در مجلس نسبت به انتشار اسامی نمایندگان مخالف طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه در سایت های اینترنتی تذکر داد و آن را نشت اطلاعات از مجلس دانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید کاظم موسوی نماینده اردبیل در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در تذکری اظهار داشت: نمایندگان حق دارند در صورت بررسی طرح یا لایحه ای در مجلس در موافقت و مخالفت آن صحبت کنند.

وی گفت: دو فوریت انتقال آب از سد ارس به دریاچه ارومیه در جلسه قبل مجلس رای نیاورد.

موسوی گفت: ما در سد ارس آب نداریم اگر داشته باشیم، با آن  دشت عریض و طویل استان اردبیل که یک دوم سیب زمینی کشور را تامین می کند، آبیاری می کنیم.

وی ادامه داد: گویا برخی از نمایندگان با اتاق فرمان مجلس در ارتباط هستند و اسامی مخالفان با این دو فوریت در یک سایت منتشر شده است و برخی تماس می گیرند و فحش و ناسزا می دهند.

نماینده اردبیل خاطر نشان کرد: اگر در حق من ناسزا گفته شود اشکالی ندارد برای حفظ منافع حوزه انتخابیه ام مخالفت کرده ام اما این راه و روش درست نیست.

باهنر در پاسخ به موسوی گفت: هم اکنون نباید دنبال نطق انتخاباتی باشیم.

وی ادامه داد: معترضان به انتشار اسامی مخالفان فوریت طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه در یک سایت نامه ای نوشتند و خواستار پاسخ گویی شده اند که از طریق روابط عمومی نسبت به آن اقدام خواهیم کرد.

باهنر ادامه داد: طبق قانون و آیین نامه داخلی مجلس رای نمایندگان مخفی است و از نظر اتاق فرمان نیز اطمینان کامل داریم مدیریت کافی وجود دارد، قطعا این مسائل بیرون داده نمی شود. اگر کسی ادعایی دارد بگوید.

باهنر ادامه داد: در آن سایت اسم برخی از نمایندگان وجود دارد که در جلسه چهارشنبه مجلس حضور نداشتند بنابراین این اسامی مصنوعی و رسانه ای است و قصد شیطنت داشته اند.

وی تاکید کرد: لیستی که منتشر شده اعتبار قانونی ندارد اتاق فرمان مجلس قابل اعتماد است و مشکلی از این بابت پیش نمی آید. این تیری است که در تاریکی زده اند.

کد مطلب 1389778

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