به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از فردا چهارشنبه دوم شهریورماه در سینماهای آفریقا، ایران، آزادی، پردیس ملت، پردیس زندگی، اریکه ایرانیان، جوان، آستارا، عصرجدید، مرکزی، بهمن، کارون، آسیا، ناهید، شاهد، پایتخت، تماشا، راگا، پردیس کیان، ماندا، شکوفه و فرهنگسراهای ایرانیان، اشراق و نیاوران روی پرده میرود.
در فیلم سینمایی "زنان ونوسی، مردان مریخی" امین حیایی، بهاره رهنما، شیلا خداداد، امیرحسین رستمی، سحر زکریا و شراره رخام بازی میکنند و داستان درباره مهندس جوانی به نام سعید است که مقدار زیادی پول قرض میگیرد تا همسرش را برای اسکی به فرانسه بفرستد. زمان اسکی همسر مرد یخ میزند و...
کاظم راستگفتار فیلمهای سینمایی "نقاب"، "عروس خوشقدم" و "پسر تهرانی" را در کارنامه دارد.
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