معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار البرز طی حکمی معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج را منصوب کرد.
عیسی فرهادی در این حکم سید شکرالله افتخاری را بعنوان معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج منصوب کرده است.
کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز طی حکمی معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار البرز طی حکمی معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج را منصوب کرد.
عیسی فرهادی در این حکم سید شکرالله افتخاری را بعنوان معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج منصوب کرده است.
نظر شما