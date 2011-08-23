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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج منصوب شد

معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج منصوب شد

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز طی حکمی معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار البرز طی حکمی معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج را منصوب کرد.

عیسی فرهادی در این حکم سید شکرالله افتخاری را بعنوان معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج منصوب کرده است.

 
 
 
کد مطلب 1389783

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