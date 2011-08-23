معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار البرز طی حکمی معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج را منصوب کرد.

عیسی فرهادی در این حکم سید شکرالله افتخاری را بعنوان معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج منصوب کرده است.





