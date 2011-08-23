38 طرح بخش کشاورزی در استان بوشهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، نوذر منفرد بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این پروژه‌ ها شامل شش پروژه در زمینه مرغداری 30 هزار قطعه ای ، 22 پروژه آب و خاک در زمینه آبیاری تحت فشار، احداث کانال آبیاری ، تسطیح اراضی و مرمت قنوات ، 4 پروژه منابع طبیعی ، 3 پروژه تعاون روستایی و سه پروژه در زمینه تولیدات گیاهی است.

وی افزود: برای اجرا و بهره برداری این تعداد طرح اعتباری بالغ بر 187 میلیارد ریال هزینه شده که با بهره برداری از آن زمینه اشتغال یک هزار و 358 نفر از طریق این طرح ها فراهم شده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به دستاوردها این سازمان بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد واظهار داشت: دستاوردهای مهم سازمان در بخش کشاورزی، تبدیل استان بوشهر به قطب اول گوجه فرنگی خارج از فصل، کسب رتبه اول تولید نشاء گوجه فرنگی با دستگاههای تمام اتوماتیک در کشور، خودکفایی 100 درصدی در تولید بذر گندم آبی، تبدیل شدن استان بوشهر به قطب اول تولید گیاه دارویی آلوئه ورا، کسب رتبه اول صنایع تبدیلی خرما در کشور، موفق ترین استان در اجرای طرح های گیاهان شور پسند در کشور است .

منفرد تبدیل شدن استان بوشهر به قطب اول تولید کنار پیوندی در کشور، ایجاد 68 واحد گلخانه ای با سطح 45 هکتار دراستان، بهره برداری از 137 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت سه هزار و299 هزار قطعه در هر دوره، احداث و بهره برداری از 158 واحد پرواربندی گوساله با ظرفیت 24 هزار راس ، بهره برداری از 88 واحد تولیدی صنایع تبدیلی کشاورزی با اشتغال سه هزار و 323 نفر را از دستاوردهای دیگر این سازمان نام برد .