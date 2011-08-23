افزایش کارایی دانش آموختگان از مزایای ادغام نظامهای آموزشی است

حسن صدقی گمچه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم کارایی دانش آموختگان در جامعه گفت: جذب برخی دانش آموختگان رشته های خاص نه تنها در کشور وجود ندارد بلکه امکان حضور آنان در بازارهای کار به اشباع رسیده یا اینکه دانش آموختگان در آن رشته خاص کارایی بالایی برای حضورشان در جامعه وجود ندارد.

وی ادامه داد: بنابراین، رشته ها را در نظامهای آموزشی ادغام می کنند تا شاید کارایی دانش آموختگان بعد از اتمام دوران تحصیل بالا رود یا امکان جذبشان فراهم شود.

رئیس دانشگاه ارومیه با بیان اینکه نیازها در کشور پیچیده و رشته ها سنتی شده اند، اظهار داشت: این روزها یک دانشجوی رشته عمران که تنها مباحث مربوط به عمران را در دانشگاه به اتمام رسانده باشد به عنوان یک دانش آموخته سنتی عمران شناخته می شود، این در حالیست که جامعه خواهان دانش آموخته عمران سنتی نیست و به جای آن دنبال دانشجویی است که در کنار عمران، معماری و زبان هم بداند و معلوماتش در این رشته بسیار بالاتر از یک دانشجوی عمران سنتی باشد.

صدقی گمچه به ویژگی یک دانش آموخته موفق اشاره کرد و گفت: دانش آموخته موفق کسی است که علاوه بر رشته خود به سایر رشته های دیگر هم علاقمند باشد و اگر نتوانست جذب سیستمهای اداری شود خود اشتغالی ایجاد کند؛ این در حالیست که دانش آموختگان ما در جامعه هنوز به این توانایی دست نیافته اند.