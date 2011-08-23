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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

همایش انمه جمعه و جماعات شهرستان بروجن برگزار شد

همایش انمه جمعه و جماعات شهرستان بروجن برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: همایش انمه جمعه و جماعات شهرستان بروجن از توابع استان چهار محال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان بروجن اظهار داشت: در این همایش افزون بر 250 نفر از انمه جمعه و جماعات، هیئت امنای مساجد، فرماندهان حوزه ها و پایگاه های بسیج مقاومت این شهرستان حضور داشتند.

فتاحی کرمی مساجد را در پیروزی انقلاب اسلامی دارای نقش کلیدی بیان و تأکید کرد: مساجد و پایگاه های بسیج با مدیریت امامان جماعت می توانند با برنامه ریزی مناسب در مسائل مختلف انقلاب اسلامی نقش آفرینی کنند.

وی افزود: تعامل، همدلی و وحدت بین اعضای هیئت امنا و پایگاه ها هدف اصلی برگزاری این هماهیش محسوب می شود.

فرماندار شهرستان بروجن تصریح کرد: اجرایی شدن شجره طیبه و انجام اقدامات مطلوب فرهنگی در مساجد شهرستان بروجن هم از دیگر اهداف برگزاری همایش یاد شده به شمار می رود.
 

کد مطلب 1389792

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