همایش انمه جمعه و جماعات شهرستان بروجن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان بروجن اظهار داشت: در این همایش افزون بر 250 نفر از انمه جمعه و جماعات، هیئت امنای مساجد، فرماندهان حوزه ها و پایگاه های بسیج مقاومت این شهرستان حضور داشتند.

فتاحی کرمی مساجد را در پیروزی انقلاب اسلامی دارای نقش کلیدی بیان و تأکید کرد: مساجد و پایگاه های بسیج با مدیریت امامان جماعت می توانند با برنامه ریزی مناسب در مسائل مختلف انقلاب اسلامی نقش آفرینی کنند.

وی افزود: تعامل، همدلی و وحدت بین اعضای هیئت امنا و پایگاه ها هدف اصلی برگزاری این هماهیش محسوب می شود.

فرماندار شهرستان بروجن تصریح کرد: اجرایی شدن شجره طیبه و انجام اقدامات مطلوب فرهنگی در مساجد شهرستان بروجن هم از دیگر اهداف برگزاری همایش یاد شده به شمار می رود.

