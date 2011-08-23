به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ”رحمت اللهی“ اظهارداشت:ماموران پلیس راه آهن تهران از طریق منابع اطلاعاتی از انبار کردن خودرو فورد موستانگ سفید رنگ با پلاک گذر موقت در انبار توشه راه آهن مطلع شدند.

وی گفت: در تحقیقات اولیه از سوی پلیس مشخص شد که بیش از یک ماه از مهلت تمدید اعتبار خودرو مذکور گذشته و فرد دیگری به غیر از مالک خودرو که آن را به صورت قولنامه ای خریداری کرده قصد توشه کردن خودرو و انتقال آن به مقصد بندر عباس را دارد که پلیس راه آهن با پی بردن این موضوع و بررسی های لازم ، وی را دستگیر کرد.

فرمانده پلیس راه آهن کشور ادامه داد: ”ح-م“ در تحقیقات پلیسی مدعی شد که خودرو مذکور را از دفتر یک شرکت بازرگانی واقع در سعادت آباد تهران خریداری کرده است.

سردار رحمت اللهی افزود: پرونده متشکله به همراه شکوائیه گمرک که هر گونه خرید و فروش چنین خودروهایی را خلاف قانون معرفی کرده بود طی تنظیم گزارشی جامع به بازپرسی شعبه 15 دادسرای انقلاب ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: با دستور مقام قضایی مبنی بر شناسایی و دستگیری اعضای شرکت، تیم ویژه ای از ماموران پلیس راه آهن تهران به محل شرکت در سعادت آباد مراجعه و رییس هیات مدیره شرکت به نام ”الف-ر“ را دستگیر کردند.

فرمانده پلیس راه آهن کشور در ادامه اظهارداشت: ”الف - ر“ در بازجویی های پلیسی با بیان اینکه برادرش ”ع -ر“ همه کاره شرکت است اعتراف کرد که این شرکت در زمینه واردات خودروهای اسپرت و مدل بالای خارجی و اخذ گذر موقت فعالیت می کند.

این متهم درباره نحوه فعالیت این شرکت اظهارداشت: از طریق آگهی با ارائه آدرس اینترنتی اقدام به جذب مشتری می کردیم و سپس به صورت شبکه ای خودروهای خارجی مدل بالا با گذر موقت را از طریق قشم، چابهار و کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد کشور کرده و سپس به صورت غیرقانونی به جوانان و متقاضیان که به دنبال این گونه خودروها بودند با قیمت بالا می فروختیم این در حالی است که پس از فروش خودرو دیگر هیچ مسئولیتی در قبال آن نداشتیم.

”الف - ر “ در ادامه اعترافات خود گفت: خریداران بی اطلاع از اینکه خودروهای مذکور شماره نمی شوند، فقط گول زرق و برق خودرو را که بابت آن هزینه سنگینی پرداخت کرده بودند‏، می خوردند، در حالیکه این کار عملاً غیرقانونی بوده و از نظر گمرک نیز جرم محسوب می شد.

سردار رحمت اللهی ادامه داد: پس از اعترافات متهم، ماموران پلیس راه آهن تهران با اجرای دستور مقام قضایی با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از بانک های اطلاعاتی پلیس آگاهی، موفق شدند محل سکونت فروشنده اصلی خودروی قاچاق مکشوفه فورد موستانگ به نام ”ج- د“ را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

به گفته فرمانده پلیس راه آهن کشور؛ متهم در بازجویی های پلیسی اعتراف کرد که مدت یکسال برای شرکت مذکور کار می کند و خودروهایی که شرکت سفارش می دهد را در قشم از شخصی خریداری و سپس از طریق جاده و گاهی اوقات از طریق راه آهن به تهران منتقل و به شرکت تحویل می داد.

سردار رحمت اللهی خاطرنشان کرد: دربازرسی از پارکینگ شرکت، یک دستگاه خودروی دوج سفید رنگ دارای گذر موقت و فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف و جهت بررسی به گمرک تحویل داده شد.

وی افزود: با بررسی های صورت گرفته از سوی پلیس، خریدار خودرو شناسایی و به مقر پلیس راه آهن تهران احضار شد و در تحقیقات به عمل آمده عنوان کرد که خودرو را در قشم با هزینه تعمیر و حمل و نقل جمعاً به مبلغ 210 میلیون ریال خریداری کرده است.

فرمانده پلیس راه آهن کشور با اشاره به پلمپ شرکت برطبق دستور قضایی اظهارداشت:‌مطابق نظر مقام قضایی ”ج-د“ فروشنده خودرو اصلی فورد با قرار وثیقه 680 میلیون ریالی روانه زندان شد.

سردار رحمت اللهی در خاتمه گفت: تحقیقات تکمیلی در این رابطه از سوی پلیس ادامه دارد.

گفتنی است، چندی پیش سرهنگ ”جهانگیری“ معاون فنی - مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به خرید و فروش خودروهای پلاک گذر موقت با بیان اینکه پلاک موقت فقط برای یک خودرو صادر می‌شود و امکان نقل و انتقال آن وجود ندارد، تاکید کرد: در صورت مشاهده تردد خودروهای با پلاک گذر موقت، خودرو از سوی مأموران پلیس متوقف شده و فرد خاطی به اداره گمرک معرفی می‌شود و در زمره افراد قاچاقچی کالا به شمار می‌رود.