روبات فضانورد زنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روبات شبه انسانی که در ماه فوریه به ایستگاه فضایی بین المللی سفر کرد، در نهایت فعال شده و توئیتر نویسی درباره تجربیات فضایی اش را آغاز کرده است.

تا کنون گزارش عملکرد و سفرنامه "روبونات" از حضورش در ایستگاه بسیار کسل کننده بوده است، این روبات در صفحه توئیتر خود نوشت: کابل برق من وصل شد و نمایشگر LED وضعیت من بر روی کوله پشتی ام روشن شده است.

روبونات یک ساعت بعد دوباره بر روی توئیتر خود نوشت: 56 دقیقه دیگر از آزمایش انرژی من باقی مانده است.

با این همه روبونات در برابر سئوالاتی که از وی پرسیده می شود پاسخگو بوده و حتی برای یکی از 35 هزار طرفداری که در توئیتر دارد پیام تبریک روز تولد ارسال کرده است.

پس از پایان یافتن دوره آزمایشی، انتظار می رود روبونات بتواند انجام برخی از کارهای روزانه را به عهده بگیرد تا نشان دهد چگونه روباتهای بزرگ و انسانها می توانند در نهایت ایمنی و سازندگی در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، بودجه این پروژه به صورت مشترک توسط سازمان ناسا و شرکت "جنرال موتورز" تامین شده است.