استحصال روی از خاک پرکلر، پرمنگنز در زنجان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عابدینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اعلام دستیابی محققان زنجانی به دانش ‌فنی این تکنولوژی، اظهار داشت: استفاده از سرباره روی جهت تولید فلز روی با استفاده از بهترین راه ممکن، هدف تحقیق محققان بوده و تاکنون نتایج مثبت فراوانی به همراه داشته است.

وی ادامه داد: ایجاد مشکلات عدیده توسط مواد و ترکیبات سوء و مشکل‌ساز و استفاده از خاک‌هایی با ترکیبات کلر و منگنز در خط تولید روی، از مواردی بود که باعث بروز مشکلاتی برای صنعتگران می‌شد که دانش‌ فنی کسب شده در تحقیقات صورت گرفته، کمک شایانی به رفع این مشکلات کرده و موجب کاهش چشمگیر خورندگی کلر و دستیابی به خلوص بیشتر شمش روی تولیدی خواهد شد.

عابدینی در خصوص ویژگی‌ها و مزیت‌های این تکنولوژی گفت: امکان استفاده از کلر یا منگنز بالا یا سرباره روی در الکترولیز روی، افزایش دوام عمر مفید آندها و کاتدها، ایمنی انسانی بالای فرآیند و عدم جداسازی کلر از طریق ایجاد ترکیبات گازی آن و عدم نیاز به استفاده از تجهیزات خاص و نامتعارف یا ترکیبات گرانقیمت و وارداتی، تنها بخشی از ویژگی‌های تکنولوژی به دست آمده توسط جوانان محقق زنجانی می‌باشد.

در استان زنجان تعداد 40 واحد صنعتی در زمینه تولید شمش روی از خاک و کنسانتره و بازیافت ضایعات و خرده‌های فلزی به صورت شمش روی فعال بوده که با اشتغالزایی 450 نفر، 80 درصد شمش روی کشور را تولید می‌کنند.

تکنولوژی به دست آمده توسط جوانان محقق زنجانی در شرکت هفت‌طیف صنعت صورت گرفته است.