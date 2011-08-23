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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

امشب در ورزشگاه دستگردی؛

دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و سوریه برگزار می‌شود

دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و سوریه برگزار می‌شود

دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و سوریه امشب در ورزشگاه دستگردی اکباتان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و سوریه از ساعت 22 امشب یکم شهریورماه در ورزشگاه دستگردی اکباتان برگزار خواهد شد. شاگردان علی دوستی مهر پس از انجام تمرینات صبح روز گذشته در استراحت به سر برده و خود را برای دیدار تداکارتی امشب آماده کرده‌اند.

براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دوستانه نوجوانان ایران و سوریه با قضاوت سعید فتاحی برگزار خواهد شد. فتاحی را در امر قضاوت این بازی جواد مداح و اسد حاج محمد همراهی می کنند. داور چهارم بازی نیز یاسر همرنگ است.

تیم فوتبال نوجوانان ایران خود را برای حضور در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که در روزهای پایانی شهریورماه سال‌جاری برگزار می شود، آماده می کند.

کد مطلب 1389805

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