اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دیدار چهارشنبه شب از هفته پنجم دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، باشگاه شاهین بوشهر، مدافع کهنه کار خود یعنی علی انصاریان را بهدلیل مصاحبه علیه پرسپولیس جریمه کرد.
بهمن دهقان سرپرست باشگاه شاهین بوشهر از جریمه 15 درصدی مدافع این تیم به دلیل مصاحبه علیه پرسپولیس خبر داد و گفت: ما این اقدام را به این دلیل انجام دادیم تا بازیکنان تمرکزشان فقط به روی تیم خودشان باشد و به مسائل حاشیهای توجهی نکنند.
آغاز فصل جدید فوتبال باشگاههای برتر استان قم از نیمه شهریورماه
فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم از نیمه دوم شهریورماه با شرکت تیمهای مدعی کسب عنوان قهرمانی آغاز میشود.
بر اساس اعلام کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم، در این دوره از رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای استان قم، هشت تیم پناه آفرین، ارم ساز، میلادی، هما، کیان نوین، اتحاد شادقلی، پردیس و پیمان حضور دارند و برای کسب مقام قهرمانی به شکل رفت و برگشت با یکدیگر به رقابت میپردازند.
طبق برنامهریزی صورت گرفته، بازیهای هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای استان قم روزهای شانزدهم و هفدهم شهریور ماه برگزار خواهد شد و مکان برگزاری این رقابتها نیز زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم است.
صعود صرم قم به مرحله نهایی فوتبال روستایی و عشایری کشور
صرم قم به مرحله نهایی مسابقات فوتبال روستایی و عشایری قهرمانی کشور صعود کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال استان قم، مسابقات لیگ فوتبال روستایی و عشایری قهرمانی کشور امسال با شرکت تیمهای استانهای مختلف برگزار میشود و تیم منتخب روستای صرم به نمایندگی از هیئت ورزشهای روستایی و عشایری قم در مرحله مقدماتی این مسابقات حضور یافت.
تیم فوتبال روستایی و عشایری صرم قم در گروه سوم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی روستایی و عشایری کشور با تیمهای فوتبال روستایی و عشایری و قزوین، مرکزی، اصفهان، البرز و تهران همگروه شد که در نهایت با کسب رتبه دوم گروه راهی مرحله نهایی شد.
با توجه به انصراف تیمهای فوتبال روستایی و عشایری استانهای مرکزی و تهران از حضور در این مرحله، این مسابقات با حضور تیمهای قم، کاشان، قزوین و البرز برگزار شد که در نهایت تیم کاشان به عنوان صدرنشین و تیم صرم قم به عنوان تیم دوم راهی مرحله نهایی شدند.
قم - خبرگزاری مهر: جریمه مدافع حریف صبای قم به دلیل مصاحبه بر ضد تیم پرسپولیس، آغاز فصل جدید فوتبال باشگاههای برتر استان قم و صعود صرم قم به مرحله نهایی فوتبال روستایی و عشایری کشور عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دیدار چهارشنبه شب از هفته پنجم دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، باشگاه شاهین بوشهر، مدافع کهنه کار خود یعنی علی انصاریان را بهدلیل مصاحبه علیه پرسپولیس جریمه کرد.
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