به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل به همراه معاونین اجرایی و بازرسی و عملیات این ستاد با اعضای اتحادیه تولیدکنندگان، در خصوص رفع دغدغههای موجود در بخش تولید لوح فشرده، چالشهای به وجود آمده برای این صنعت و ایجاد مسیر سالم و مطمئن برای عرضه محصولات با کیفیت مناسب گفتگو کردند.
در این نشست که با حضور هیئت مدیره و اعضاء این اتحادیه برگزار شد، عملکرد کارخانهها، تولید لوح فشرده اصلی، نحوه کنترل و نظارت بر بازار، مشارکت گروهی و یکپارچهسازی کارخانهها از جمله مباحث اصلی مطرح شده در این نشست بود.
در این جلسه مقرر شد تا برای جلوگیری از کپی غیرمجاز در کارخانهها، کارخانهداران و افراد حقیقی و حقوقی که در خصوص تولید قالب مجاز و اصلی (استنپر) فعالیت میکنند شناسایی و با ایجاد بانک اطلاعات، کارخانههای فعال در این حوزه مشخص شوند.
در نتیجه این جلسات مقرر شد با ایجاد یک مجرای نظارتی، این حرکتها کنترل شود؛ که ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری با تهیه و ارائه فرم به تولیدکنندگان استنپر از یک سو و کارخانهداران نیز با ارائه آمار هفتگی تولیداتشان به ستاد، یک مجرای نظارتی بر تولید قالبهای اصلی ایجاد کنند.
همچنین برای کنترل و مهار پدیده کپی غیرمجاز تصمیم بر آن شد که تیمی متشکل از نمایندگان اتحادیه و ستاد جهت بازرسی از کارخانههای تولید لوح فشرده تشکیل شود.
اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و 18 واحد تولید لوحهای فشرده که به غیر از یک واحد همه خصوصی هستند، عضو این اتحادیه میباشند.
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