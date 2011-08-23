درگیری مسلحانه سه ساعته برای کشف نیم تن مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در تشریح عملیات مسلحانه پلیس برای کشف دو محموله مواد مخدر گفت: تیم های مبارزه با مواد مخدرفرماندهی انتظامی شهرستان خواف در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ هایی ازقاچاق دو محموله مواد مخدر که از استان های همجوار به سمت مشهد حمل می شد دست یافتند.

سرتیپ بهمن امیری مقدم افزود: با کسب این اطلاعات، تیم های مبارزه با مواد مخدر پلیس خواف در ایستگاه بازرسی شهید ساداتی این شهرستان کمین و با ورود اولین خودرو حامل مواد مخدر به محوطه ایست و بازرسی، این خودرو را متوقف کردند.

وی خاطر نشان ساخت: پلیس در بازرسی دقیق از خودرو پژو روآ 29 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز بسیار ماهرانه ای در بدنه خودرو جاسازی شده بود کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی افزود: در مرحله دوم این عملیات ، همزمان با ورود خودرو پژو 405 حامل مواد مخدرپس ازکیلومترها تعقیب و مراقبت به محوطه ایست و بازرسی شهید ساداتی ، ماموران انتظامی خواف وارد عمل شدند اما قاچاقچیان بدون توجه به دستور ایست پلیس، با سرعت از محل گریختند.

وی گفت: تعقیب و گریز پلیسی پس از طی مسافتی به یکی از جاده های فرعی منتهی به شهر سلامی خواف رسید و سوداگران مرگ که راه فراری در پیش رو نمی دیدند به در گیری مسلحانه با پلیس پرداختند.

در بازرسی از خودرو پژو 405 محموله موادمخدر به وزن 385 کیلو و ششصد گرم تریاک به همراه دو قبضه اسلحه کلاش، یک قبضه اسلحه کلت ،12 تیغه خشاب و 1469 تیر فشنگ جنگی کشف شد.

وی تصریح کرد: در این عملیات مسلحانه نیز 4 تن از سوداگران مرگ دستگیر و تحقیقات پرونده هم چنان ادامه دارد.

سرتیپ بهمن امیری مقدم گفت: مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد جدی و قاطعانه با باندهای قاچاق در دستور کار پلیس خراسان رضوی قرار دارد و تیم های عملیاتی پلیس با اشراف اطلاعاتی و پی گیری های گسترده با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر برخورد می کنند.

وی از شهروندان خواست هر گونه اطلاعات خود را در این زمینه از طریق فوریت های پلیسی 110 به پلیس اطلاع دهند.