افزایش ظرفیت اینترنت کشور/ ظرفیت به 221 لینک STM1 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش ظرفیت اینترنت بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت و توسعه یک لینک STM16 ظرفیت اینترنت کشورمان به 221 لینک STM1 رسید.

این میزان افزایش بخشی از برنامه توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت در ارتقای پهنای باند اینترنت کشور در سال جاری است و توسعه های جدیدی در این زمینه در راه است.

در همین حال ظرفیت پهنای باند شبکه اینترنت کشور به بیش از 70 گیگابیت در ثانیه رسیده و قرار است این میزان ظرفیت تا پایان برنامه پنجم توسعه به 470 گیگابیت در ثانیه پهنای باند افزایش یابد.