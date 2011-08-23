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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

دشمن در پی ایجاد تغییر نگرش در میان جوانان است

دشمن در پی ایجاد تغییر نگرش در میان جوانان است

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: دشمنان نظام گاهی با رنگ و لعاب دین از طریق عرفان های کاذب در پی ایجاد تغییر نگرش در میان نسل جوان جامعه هستند.

 مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: دشمنان با طراحی مسائل مختلف مذهبی که در قالب عرفان های نوظهور خود را نمایان می کند سعی دارند با ایجاد تغییر نگرش ،جوانان را نسبت به دین و مذهب خود منحرف کنند.

وی افزود: استفاده ابزاری از اعتقادات مذهبی برای القاء اهداف و مفاهیم شوم دشمنان که متاسفانه از رنگ و لعاب دین نیز برای رسیدن به این اهداف استفاده می کنند زنگ خطری است که باید مسئولان و خانواده ها نسبت به آن توجه بیشتری داشته باشند.
 
این مسئول با اشاره به اینکه اقدامات دشمنان در طراحی جنگ نرم نشانه گرفتن اعتقادات مردم است، تاکید کرد: در چنین شرایطی است که دشمنان نظام و انقلاب با طرح های مختلف و ترویج فرهنگ غربی،اشاعه فساد ، شیطان پرستی، ترویج بهائیت و توزیع مواد مخدر صنعتی سعی در انحراف در  جوانان دارند.
 
ایران نژاد یادآور شد: خانواده ها باید در کنار برنامه ریزی مسئولان نسبت به کنترل و هدایت جوانان خود اهتمام ورزیده و با نگاهی باز و روشن ضمن رصد کردن اهداف و  توطئه دشمنان برای خنثی کردن برنامه های آنان تلاش کنند.
 
کد مطلب 1389820

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