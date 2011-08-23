دشمن در پی ایجاد تغییر نگرش در میان جوانان است

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: دشمنان با طراحی مسائل مختلف مذهبی که در قالب عرفان های نوظهور خود را نمایان می کند سعی دارند با ایجاد تغییر نگرش ،جوانان را نسبت به دین و مذهب خود منحرف کنند.



وی افزود: استفاده ابزاری از اعتقادات مذهبی برای القاء اهداف و مفاهیم شوم دشمنان که متاسفانه از رنگ و لعاب دین نیز برای رسیدن به این اهداف استفاده می کنند زنگ خطری است که باید مسئولان و خانواده ها نسبت به آن توجه بیشتری داشته باشند.

این مسئول با اشاره به اینکه اقدامات دشمنان در طراحی جنگ نرم نشانه گرفتن اعتقادات مردم است، تاکید کرد: در چنین شرایطی است که دشمنان نظام و انقلاب با طرح های مختلف و ترویج فرهنگ غربی،اشاعه فساد ، شیطان پرستی، ترویج بهائیت و توزیع مواد مخدر صنعتی سعی در انحراف در جوانان دارند.

ایران نژاد یادآور شد: خانواده ها باید در کنار برنامه ریزی مسئولان نسبت به کنترل و هدایت جوانان خود اهتمام ورزیده و با نگاهی باز و روشن ضمن رصد کردن اهداف و توطئه دشمنان برای خنثی کردن برنامه های آنان تلاش کنند.

