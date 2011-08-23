به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و به استناد بند 68 قانون بودجه 1390، آیین‌نامه اعطای جایزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به تصویب رساند.

بر اساس این آیین‌نامه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مجاز است جایزه جذب سرمایه خارجی تا سقف اعتبار مصوب را به میزان 6 در هزار سرمایه خارجی واردشده به اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت کند. این میزان برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا 10 در هزار سرمایه خارجی جذب شده، تعیین می‌شود.

در صورتی که اشخاص حقوقی غیردولتی متعدد برای یک موضوع واحد درامر جذب سرمایه خارجی به صورت مشترک، مشارکت داشته باشند سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مجاز است متناسب با میزان فعالیت هر یک از آنها در جذب سرمایه خارجی، جایزه جذب سرمایه را بین آنها توزیع کند. اعتبار موضوع این آیین‌نامه هر 3 ماه یک بار متناسب با عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تخصیص خواهد یافت.

همچنین طبق بند 68 قانون بودجه 1390، مقرر شده است که به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران قرار ‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند، متناسب با سرمایه جذب‌شده به‌صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت کند.



این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.