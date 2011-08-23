به گزارش خبرگزاری مهر، از دوم شهریورماه نمایش"خواجه نظام الملک" به کارگردانی شکر خدا گودرزی ساعت 18:30 در تالارچهارسو روی صحنه می‌رود. در تالار قشقایی نمایش "مه آلود مثل یک شب مثل روز" به کارگردانی فرشاد منظوفی‌نیا ساعت 19 پذیرای علاقمندان تئاتر است.

در تالار سایه هم به ترتیب نمایش "شاهزاده اندوه" به کارگردانی محمد عاقبتی ساعت 19:30 و نمایش"مراسمی برای یک دوست" به کارگردانی احمد ایرانی خواه ساعت 21 به صحنه می‌روند. نمایش"سفید برفی و هفت کوتوله" به کارگردانی نصیر ملکی‌جو نیز ساعت‌های 19 و 20:30 در کارگاه نمایش میزبان تماشاگران تئاتر است.

نمایش"مراسمی برای یک دوست" چهارشنبه دوم شهریور ماه ویژه عکاسان به صحنه می‌رود. این اثر نمایشی که از سوم مرداد ماه به کارگردانی احمد ایرانی‌خواه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده، چهارشنبه 2 شهریور ساعت 18 ویژه عکاسان اجرا می شود.

اعضای انجمن عکاسان خانه تئاتر، عکاسان خبرگزاری‌ها می‌توانند در تاریخ یاد شده با مراجعه به روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر برای عکاسی از این اثر نمایشی اقدام کنند.