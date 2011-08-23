مثل یک هوادار به ورزشگاه می روم/ عقب افتادیم هواداران بیشتر حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی در گفتگو با وب سایت شخصی‌اش در این خصوص گفت: من بابت کارت قرمزی که در بازی با مس سرچشمه گرفتم از هواداران واقعی و فهیم پرسپولیس عذرخواهی می کنم. خیلی دوست داشتم که در این بازی حساس در خدمت تیمم بودم.

وی در ادامه اظهار داشت: من در چهار بازی قبلی هم که بودم متاسفانه پیروز نشدیم. پس بر خلاف آنچه که مطرح می کنند بودنم در این بازی تضمینی برای پیروز شدن تیم نخواهد بود. الان هم به عنوان یک هوادار واقعی به استادیوم می روم تا تیمم را برای رسیدن به اولین پیروزی نود دقیقه تشویق کنم.

کریمی در مورد بازی با نفت آبادان افزود: تیم نفت آبادان طی سالیان اخیر ارائه گر فوتبال زیبا بوده و مطمئنم ما بازی سختی را در پیش داریم، اما با احترام به این تیم باید بگویم که محکوم به پیروزی هستیم و امیدوارم قبل از تعطیلات موقت لیگ این پیروزی را به هواداران هدیه دهیم.

وی در پایان گفت: بازیکنان همه تلاش خود را برای شادی دل هواداران انجام می دهند، اما وقتی از حریف خود عقب بیفتیم بیشتر به حمایت آنها احتیاج داریم. به همین دلیل انتظار دارم در طول نود دقیقه تیم محبوبشان را تشویق کنند.