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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

گزارش خبرنگار مهر از سومالی-1:

صالحی وارد موگادیشو شد/ ورود محموله 80 تنی ایران به سومالی

صالحی وارد موگادیشو شد/ ورود محموله 80 تنی ایران به سومالی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یک روز پس از روز همبستگی ایرانیان با مردم قحطی زده سومالی، در راس هیئتی کارشناسی و امدادی وارد موگادیشو پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به موگادیشو، علی اکبر صالحی برای دیدار با مقامات کشور قحطی زده سومالی و نیز بازدید از روند کمک رسانی به مردم مسلمان این کشور صبح امروز سه شنبه از تهران عازم این کشور شد.

صالحی در فرودگاه موگادیشو مورد استقبال محمود محمد ابراهیم وزیر امور خارجه سومالی قرار گرفت .

در این سفر هیئتی متشکل از بخشهای امدادرسانی و گروهی از کارشناسان آب رسانی و کشاورزی کشورمان صالحی را همراهی می کنند.
 
همزمان با ورود صالحی به سومالی 80 تن از کمک های غیر نقدی ایران به مردم این کشور در فرودگاه موگادیشو ترخیص شد.
 
جمهوری اسلامی ایران با همراهی مردم جزو نخستین کشورهای کمک رسان به قحطی زدگان سومالی است و این کمک ها همچنان ادامه دارد.
 
 
کد مطلب 1389832

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