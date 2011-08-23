1400 طرح عمرانی در گلستان اجرایی می شود/ رشد 20 درصد پتروشیمی گلستان

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد هزار و 314 طرح عمرانی- تولیدی - اقتصادی و اشتغال زا با اعتبار سه هزار و 527 میلیارد و 253 میلیون ریال افتتاح و بهره برداری می شود.

وی ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی و کلنگ زنی 120 طرح عمرانی- تولیدی- اقتصادی و اشتغال زا با اعتبار سه هزار و 133 میلیارد و 60 میلیون ریال نیز انجام خواهد شد.

استاندار گلستان اظهار داشت: با افتتاح این هزار و 314 طرح هزار و 832 فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.



وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه آفتاب گرگان عنوان کرد: بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گرگان که از دغدغه های مردم این شهرستان بوده با پیگیریهای معاونت عمرانی استانداری، شهرداری و شورای شهر گرگان موانع حقوقی آن برطرف شده و در فضایی با مساحت 5.2 هکتار در سه فاز با اعتبار 1000 میلیارد ریال انجام خواهد شد.

قناعت با بیان اینکه در هفته دولت فاز اول تله کابین شهر گرگان کلنگ زنی می شود گفت: با تعامل خوب استانداری، شهرداری گرگان، دستگاههای اجرایی مرتبط ، گردشگری و منابع طبیعی موانع حقوقی و اداری آن برطرف و سرمایه گذار خوبی شناسایی شد.



به گفته وی، فاز نخست این طرح با اعتبار 250 میلیارد ریال و مشارکت بخش خصوصی در هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد .



افتتاح اولین تصفیه خانه شیرابه پسماند خانگی کشور

به گفته قناعت، اولین تصفیه خانه شیرآبه پسماند خانگی کشور در سایت زون غربی شهرستان آق قلا با مدیریت پسماند استان با اعتبار 10 میلیارد ریال افتتاح می شود .

وی با بیان اینکه استان گلستان قطب کشاورزی است و یکی از کارهای اولیت دار استان بحث کشاورزی است اظهار داشت: تأمین آب کشاورزی یکی از دغدغه های جدی مردم و از کارهای مهم در دستور کار دولت است که هدفگذاری اجرای طرح آبیاری تحت فشار 90 برای 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال 90 در همین راستاست.



استاندار گلستان ادامه داد: کارگروه ویژه ای با محوریت معاونت برنامه ریزی، جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی تشکیل شده و توسط دستگاههای مرتبط درخواستهای مردمی جمع آوری و کارهای مطالعاتی و پالایش برای انعقاد قرارداد انجام شده که تسهیلات پرداختی آن 85 درصد بلاعوض از سوی دولت و 15 درصد تسهیلات بانکی است.



قناعت با بیان اینکه در بخشهای مختلف استان استقبال خوبی صورت گرفته تأکید کرد : رسانه ها برای اطلاع رسانی مناسب کمک کنند چراکه یک فرصت بسیار مناسبی برای کشاورزی استان و استفاده بهینه و تأمین آب است.

آغاز زهکشی اراضی گلستان





وی به پروژه زهکشی 280 هزار هکتار از اراضی استان اشاره کرد و گفت : کار برای 10 هزار هکتار از اراضی آغاز شده که با اجرای این طرح راندمان محصول 2.5 برابر افزایش می یابد.

به گفته استاندار گلستان، علاج بخشی سد و شبکه وشمگیر که میزان آبگیری آن از 45 میلیون متر مکعب به 85 میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت، آبگیری سد دانشمند ، آبگیری و زهکشی سد گلستان از جمله اقدامات مهم برای رفع مشکل آبی استان است.



گلستان رتبه 10 تا 14 مسکن مهر را دارد

وی در خصوص مسکن مهر استان و با بیان اینکه در حال حاضر دارای رتبه 10 الی 14 در سطح کشور هستیم گفت : تعداد 12000 واحد مسکن مهر در دستور کار استان قرار داشت که 5060 واحد آن دو ماه پیش با حضور وزیر مسکن و راه افتتاح شد و تعداد 7300 واحد آماده بهره برداری است که در آینده ای نزدیک با حضور مهمان ویژه ای از تهران به شکل متمرکز افتتاح خواهد شد .

وی در خصوص پتروشیمی که از پروژه های صنعتی استان است عنوان کرد: با پیگیری استانداری و نمایندگان مجلس مشکلات موجود در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بررسی و مجمع عمومی برگزار و مدیرعامل جدید انتخاب شد.

وی اظهار داشت: مدیرعامل جدید از مدیران توانمندی است که سابقه انجام چنین کاری را دارد و مورد تأیید وزارت نفت نیز است.



قناعت از سهامداران این شرکت خواست که در جلسات مجمع عمومی شرکت کرده و از مدیران شرکت پتروشیمی سؤال و پاسخ دریافت کنند.

رشد 20 درصدی پتروشیمی گلستان





وی افزود: پتروشیمی گلستان در حال حاضر 20درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اگر همانند چند ماهه اخیر کار با سرعت پیش برود طبق جدول زمانبندی به پایان خواهد رسید که البته این موضوع به معادلات بین المللی و روند عملیات و.. بستگی دارد .

وی در خصوص جایگاه صنعت و معدن استان گفت: استان گلستان قبل از دولت نهم جزو استانهایی بود که به خاطر کشاورزی بودن ورود صنعت به آن ممنوع شده بود اما در دولت نهم شتاب خوبی گرفته به نحوی که در طول 25 سال 6 شهرک صنعتی در استان وجود داشت که در دولت نهم به 13 شهرک رسیده است.

استاندار گلستان با بیان اینکه سرانه صنعتی هر گلستانی 2.4متر مربع بوده که در این دولت به 7 متر مربع رسیده است ادامه داد : تعداد جواز صادره واحد صنعتی قبل از دولت نهم سه هزار و 703 مجوز بوده در حالیکه در طول شش سال سه هزار و 419 مجوز صادر شده است.



به گفته قناعت، تعداد واحدهای صنعتی فعال استان 442 واحد بوده که در حال حاضر 704 واحد فعال وجود دارد .

وی افزود: در هفته دولت امسال 29 پروژه در حوزه صنعت با اعتبار 470 میلیارد ریال و اشتغالزایی 406 نفر به بهره برداری می رسد.

به گفته وی، آغاز عملیات اجرایی سد نرماب چل چای در مینودشت ، کلنگ زنی بیمارستان آیت الله طاهری گرگان، افتتاح نیروگاه 1450 مگاواتی علی آباد کتول و کارخانه سیمان پیوند گلستان در گالیکش چهار کار بزرگی است که طی پنج ماه نخست سال جهاد اقتصادی در استان گلستان انجام شده است .

قناعت با اشاره به آغاز عملیات اجرایی راه آهن گرگان- اینچه برون گفت: این طرح جزو مصوبات سفر سوم هیأت دولت به استان بوده که در سال 2007 میلادی توافق نامه ای بین رؤسای جمهور ترکمنستان قزاقستان و ایران بسته شد که راه آهن چین و روسیه با عبور از این سه کشور به خلیج فارس و آبهای آزاد اتصال می یابد .

وی تصریح کرد: این کار با مشارکت بخش خصوصی (شرکت پارس انرژی) که 85 درصد آن آورده خصوصی و 15 درصد آن دولتی می باشد با سرعت قابل توجهی در حال انجام است .

استاندار یادآور شد: همزمان با اجرای این طرح کار مطالعاتی راه آهن گنبد - شاهرود - بافق نیز در حال انجام است.



قناعت گفت: در حوزه صنعت توریسم و گردشگری نیز امسال هفت پروژه گردشگری افتتاح می شود و بیست پروژه از جمله مهمان پذیرها، مجتمع خدماتی رفاهی و ... با اعتبار 1000 میلیارد ریال کلنگ زنی می شود .



وی در پایان عنوان کرد: با پیگیری استانداری وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان پرونده بزرگترین برج آجری جهان از گلستان برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال شده است که به فضل الهی امسال محقق می شود.