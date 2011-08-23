احداث پل زیر گذر در مسیر دهنو و علی آباد شهرستان کوهرنگ ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار خیری اظهار داشت: با توجه به بروز تصادفات منجر به جرح و فوت در این مسیر، لزوم احداث پل عابر پیاده به صورت زیرگذر ضرورت دارد.

وی نصب علائم راهنمایی برای مسافران در شهرستان کوهرنگ را لازم بیان و تأکید کرد: با این اقدام می توان زمینه رفاه گردشگران در مسیریابی را فراهم کرد.

فرماندار شهرستان کوهرنگ 20 کیلومتر از مسیر کوهرنگ و فارسان از دو طرف را دارای زیر سازی و آسفالت شده برشمرد و افزود: تسریع در شروع و تکمیل آسفالت سازی این مسیرمهم است.

خیری به تصویب پنج میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار استانی و 28 میلیارد ریال اعتبارات ملی برای راه های روستایی شهرستان کوهرنگ اشاره و تصریح کرد: برای راه های اصلی این شهرستان نیز امسال 23 میلیارد ریال مصوب شد.