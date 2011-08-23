حج و زیارت استان البرز به مکان جدید منتقل شد

مدیر حج و زیارت استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: مدیریت حج وزیارت البرز به آدرس بلوار نبوت، خیابان حج ، انتقال یافته است.

سیدمرتضی حسینی ادامه داد: تلفنهای تماس حج و زیارت البرز نیز از این پس تلفن7-2559171 و فاکس2559178 خواهد بود.

وی بیان کرد: با توجه به احداث ساختمان اداری مدیریت حج وزیارت استان البرز و اهمیت نامگذاری خیابانها بر اساس فرهنگ اسلامی، به شورای اسلامی شهر کرج پیشنهاد دادیم تا یکی از خیابان های شهر به نام حج نامگذاری شود.

مدیر حج و زیارت استان البرز گفت: این امر در راستای ترویج وگسترش فرهنگ حج در جامعه پیشنهاد شده است.

این مسئول اضافه کرد: این موضوع پس از طرح در کمیسیون نامگذاری شورای اسلامی شهر کرج تصویب ودرسال جاری اجرایی شد که به همین دلیل از شورای شهر سپاسگزاریم.

حسینی یادآور شد: این خیابان در منطقه حسن آباد، نزدیکی میدان نبوت واقع شده و ساختمان اداری مدیریت حج وزیارت استان البرز نیز در آن قرار دارد.