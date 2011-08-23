به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه‌های رمضانی فرهنگسرای اندیشه در حالی به فعالیت خود ادامه می دهد که قرار است بعد از لیالی قدر و از تاریخ 2 شهریور مجدد پذیرای روزه‌داران در بوستان اندیشه باشد.

این ویژه‌برنامه‌ها در دو بخش قبل و بعد از افطار با عنوان‌های آواز چشمه سار (مناجات‌خوانی و تفسیر ادعیه روزانه)، تطهیر در بهار (تلاوت یک جزء کلام الله مجید در هر روز)، عروج تا ملکوت (برپایی نماز جماعت مغرب و عشاء)، بر بام خیال (اجرای نمایش نقالی و پرده‌خوانی)، در سایه شکوفه لبخند (شب شعر و طنزخوانی) تا پایان ماه رمضان در بوستان اندیشه ادامه خواهد داشت.

همچنین مراسم ترتیل‌خوانی نیز تا پایان ماه رمضان با حضور قاریان بین‌المللی کشورمان در فرهنگسرای اندیشه ادامه دارد.

در این مراسم که با استقبال روزه‌داران روبرو شده، در هر روز دو نفر از قاریان بین‌المللی حضور خواهند داشت که هر کدام طی دو مرحله یک حزب و در مجموع یک جزء از قرآن کریم را تلاوت می‌کنند. مراسم ترتیل‌خوانی فرهنگسرای اندیشه هر روز از ساعت 19 آغاز و با اقامه نماز مغرب و عشا و صرف افطاری به پایان می‌رسد.

فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، رو به روی مخابرات پیام، پارک اندیشه است.