به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های "دزد خوش قدم" به نویسندگی علی جانب‌اللهی و سردبیری محمد امیر یاراحمدی، "خوش قدم" به نویسندگی الهام رفیعی و سردبیری شهلا دباغی آماده می‌شود.

"خاتم امارت" به نویسندگی علی افضل و سردبیری امیر یاراحمدی، "شوخی" به نویسندگی علی افضل و سردبیری امیر یاراحمدی با حضور بازیگرانی چون مهین نثری، احمد گنجی، علی میلانی، رویا فلاحی، نورالدین جوادیان، مهدی طهماسبی، علی اصغر دریایی، سینا نیکوکار، شمسی صادقی، شهرزاد عبدحق و مینا شجاع تهیه می‌شود.

این چهار نمایش به کارگردانی مهین فردنوا و تهیه‌کنندگی محمد مهاجر تهیه می‌شود و به زودی از رادیو جوان روی آنتن می‌رود.