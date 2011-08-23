به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشهای "دزد خوش قدم" به نویسندگی علی جانباللهی و سردبیری محمد امیر یاراحمدی، "خوش قدم" به نویسندگی الهام رفیعی و سردبیری شهلا دباغی آماده میشود.
"خاتم امارت" به نویسندگی علی افضل و سردبیری امیر یاراحمدی، "شوخی" به نویسندگی علی افضل و سردبیری امیر یاراحمدی با حضور بازیگرانی چون مهین نثری، احمد گنجی، علی میلانی، رویا فلاحی، نورالدین جوادیان، مهدی طهماسبی، علی اصغر دریایی، سینا نیکوکار، شمسی صادقی، شهرزاد عبدحق و مینا شجاع تهیه میشود.
این چهار نمایش به کارگردانی مهین فردنوا و تهیهکنندگی محمد مهاجر تهیه میشود و به زودی از رادیو جوان روی آنتن میرود.
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