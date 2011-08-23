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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

فردنوا چهار نمایش را کارگردانی می‌کند

فردنوا چهار نمایش را کارگردانی می‌کند

مهین فردنوا چهار نمایش رادیویی را در مرکز هنرهای نمایش کارگردانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های "دزد خوش قدم" به نویسندگی علی جانب‌اللهی  و سردبیری محمد امیر یاراحمدی، "خوش قدم"  به نویسندگی الهام رفیعی و سردبیری شهلا دباغی آماده می‌شود.

"خاتم امارت" به نویسندگی علی افضل و سردبیری امیر یاراحمدی، "شوخی" به نویسندگی علی افضل و سردبیری امیر یاراحمدی  با حضور بازیگرانی چون مهین نثری، احمد گنجی، علی میلانی، رویا فلاحی، نورالدین جوادیان، مهدی طهماسبی، علی اصغر دریایی، سینا نیکوکار، شمسی صادقی، شهرزاد عبدحق و مینا شجاع تهیه می‌شود.

این چهار نمایش به کارگردانی مهین فردنوا و تهیه‌کنندگی محمد مهاجر تهیه می‌شود و به زودی از رادیو جوان روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 1389846

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