تامین مواد اولیه از مشکلات اصلی صنایع لبنی در گیلان است

علی اصغرزاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صنایع لبنی برای دریافت شیر با کیفیت جهت فرآوری در استان با مشکل جدی مواجه هستند و به ناچار مواد مورد نیاز را از استانهای دیگر تامین می کنند.

وی اظهارداشت: همچنین افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه سوخت، تهیه مواد اولیه از قبیل شیر خشک و شیر با کیفیت بالا را با مشکل رو به رو کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اعلام اینکه صنعت گیلان به کمک و حمایت جدی مسئولان نیازمند است چرا که تولید بسترساز رشد و شکوفایی استان است.

بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت استان سختگیرانه عمل می کنند

وی درادامه بیان اینکه واحدهای تولیدی و کارخانجات صنعتی در حوزه های مختلف با مشکلاتی همچون تهیه مواد اولیه و نقدینگی درگیر هستند، افزود: بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت استان سختگیرانه عمل می کنند.

زاهدی بیان داشت: مسئولان به واحدهای تولیدی - صنعتی که نیروی انسانی بالایی دارند و محصولات با کیفیت تولید می کنند بیشتر حمایت کنند تا با معضل تعدیل نیروی انسانی مواجه نشوند.

وی گفت: با هدف تحقق اهداف جهاد اقتصادی باید کارآمدی در حوزه صنعت، تولیدات و اشتغال در اولویت قرار گیرد چرا که امروز دلائل زیادی برای تلاش و همت جهادگونه در همه عرصه ها به ویژه اقتصادی وجود دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بر لزوم جذب سرمایه های سرگردان اما سرشار بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: استان گیلان قابلیت های بالا و بی بدیلی در زمینه های کشاورزی، گردشگری و صنعتی برخوردار است که باید بیش از پیش شکوفا شوند.

وی بیان داشت: صنعت به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه در کشور و استانها مقوله ایست که در صورت توجه ویژه به آن می تواند برای رفع مشکل بیکاری راهگشا بوده و زمینه ساز توسعه جوامع شود.

موتورمحرکه اشتغال در استان صنعت است

زاهدی با تاکید بر اینکه موتورمحرکه اشتغال در استان صنعت است، یادآورشد: توجه ویژه به راه اندازی صنایع کوچک، صنایع پائین دستی، صنایع تبدلی و صنایع بالا دستی می تواند موجب تحول در اشتغال استان شود.

وی همچنین ایجاد اشتغال و توسعه مراکز صنعتی و تولیدی را از ابزار مهم شکوفایی و رشد صنعت در استان دانست و افزود: صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری کشاورزی در گیلان از دیگر قابلیت ‌های توسعه اشتغال است که باید سرمایه گذاری مناسب در این زمینه صورت گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی در توسعه بخش کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده این بخش از جهات مختلف ازقبیل کاهش ضایعات، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش ریسک در بخش اقتصادی و تکمیل زنجیره بازاریابی بسیار مهم است.

وی افزود: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطقی که از اقتصاد کشاورزی برخوردارند، فرصت های شغلی و سرمایه گذاری مناسبی را به ویژه در مناطق روستایی فراهم کرده و ضمن جلوگیری از بیکاری های فصلی در اشتغال روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها در ارزش افزوده بخش کشاورزی موثر است.

گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی موجب مزیت رقابتی و افزایش صادرات می شود

زاهدی گفت: بدون شک گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی با فرآورده های محصولات کشاورزی و افزایش ماندگاری این محصولات موجب مزیت رقابتی و افزایش صادرات می شود.

وی بیان داشت: با توجه به ارتباط مستقیم تولید کشاورزی با شرایط محیطی و اقلیمی و ریسک پذیر بودن فعالیت های این بخش توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، باعث تنظیم بازار و ثبات قیمت ها می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: با گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، ضمن ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان این بخش، با ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی قدرت پاسخگویی بازار را برای انواع سلیقه های مختلف فراهم کرده و زنجیره بازاریابی را تکمیل می کند.

وی همچنین ایجاد صنایع تبدیلی یکی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی دانست و گفت: این صنایع از میزان بیکاری های دایمی و فصلی در مناطق روستایی می کاهد، همچنین زمینه مناسب برای توسعه بخش کشاورزی را فراهم آورده و به افزایش تولیدات، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تامین نیازهای اساسی، پیوند با دیگر بخش های اقتصادی و کاهش نابرابری های منطقه ای منجر خواهد شد، بنابراین این گونه صنایع می تواند پیشنیاز استراتژی صنعتی شدن و تامین کننده امنیت غذایی در کشور و استان باشد.

زاهدی در ادامه افزود: تسهیلات یکی از مسائل مهم در بخش صنعت و سرمایه گذاری است چرا که ارتباط مستقیم با حوزه تولید و اشتغال دارد که باید مسئولان به این مهم توجه اساسی داشته باشند.