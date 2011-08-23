پیشرفت 75 درصدی تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی در حاشیه جلسه کمیته راهبردی سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در این باره افزود: این سند در سه برش استانی، شهرستانی، دستگاهی و در حال تهیه و تنظیم می باشد و با تکمیل آن، اطلس و نقشه راه استان در بخش اشتغال و سرمایه گذاری طی اجرای برنامه پنجم توسعه تعیین میشود.
وی با اشاره به اینکه شناسایی ظرفیتهای استان قم در عرصه اشتغال و سرمایه گذاری به طور ریز و دقیق و تعیین اولویتهای این بخش با تکمیل سند توسعه اشتغال و سرمایهگذاری مورد توجه جدی قرار میگیرد، اظهار کرد: با تکمیل این سند ارایه اطلاعات دقیق به فعالین بخشهای مختلف اقتصادی برای سرمایه گذاری و همچنین برنامه ریزی مسئولین در تحقق برنامههای مربوط به حوزه اشتغال با سهولت بیشتری خواهد شد.
مدیرکل کار و امور اجتماعی قم با اظهار رضایت از روند پیشرفت در تدوین مراحل سند اشتغال و سرمایهگذاری این استان افزود: تا پایان شهریورماه سال جاری کار تدوین و ارائه این سند به پایان رسیده و بررسیهای کارشناسانه مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان به مراجع ذیربط جهت بررسی نهایی ارسال خواهد شد.
در این جلسه مدیران وکارشناسان دستگاههای اجرایی استان نظرات تخصصی خود را نسبت به ویرایش اول سند اعلام نمودند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی قم از پیشرفت 75 درصدی تهیه و تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایهگذاری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی در حاشیه جلسه کمیته راهبردی سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در این باره افزود: این سند در سه برش استانی، شهرستانی، دستگاهی و در حال تهیه و تنظیم می باشد و با تکمیل آن، اطلس و نقشه راه استان در بخش اشتغال و سرمایه گذاری طی اجرای برنامه پنجم توسعه تعیین میشود.
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