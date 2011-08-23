هفت فیلم مستند رضایی به دبیرخانه جایزه آوینی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله آثاری که پناهبرخدا رضایی به سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی ارسال کرده، میتوان به مستندهای: "به زلالی آب"، "به استواری کوه"، "فصلِ وصل"، "به روشنی کوه"، "مرد خدا"، "شیرصحرا" و "بانوی مبارز" اشاره کرد.
سیدمحمدحسین هاشمی نیز هفت فیلم مستند: خارج از نقشه، شمعی در خاموشی، نسخه قرآنی، آیین بوعلی، نامه بارانی، رنگ جنگ و صبح بخیر را به دبیرخانه جایزه بزرگ شهید آوینی ارائه کرده است.
ضمن اینکه محمدحسین قاسمی و سلمان ابوطالبی هم پنج فیلم مستند مادران سرزمین جنگ، کبوترسفیدم کجاست، آروم بگیر عراق، گمشده در غبار و روزهای سرد زمستان را به تهیهکنندگی ابوذر پورمحمدی، در دبیرخانه جایزه بزرگ شهید آوینی ثبت کردهاند.
سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی میزبان آثار مستندی با رویکرد اندیشه، آراء و آرمانهای سیّد شهیدان اهلقلم است که از موضوعات بخش مسابقۀ این رویداد، میتوان به مستندهای اجتماعی آسیبنگارانه، مستندهای اشراقی، سیاسی، مقاومت و پایداریِ همسو با تفکر شهید سیّد مرتضی آوینی و آثار خاص مرتبط با شخصیت شهید آوینی یا مُلهم از آثار مکتوب وی اشاره کرد.
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