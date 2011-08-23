به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، اسقفها در توجیه ممنوعیت حجاب دانش آموزان به سنتهای طولانی کلیسا، نظم و برخی فلسفه ها اشاره کرده اند.

اسقف موریس کولی از منطقه کیتال طی یک نشست خبری اظهار داشت: ما نمی خواهیم تبعیضی علیه کسی اعمال کنیم. همه می توانند در مدارس کاتولیک ثبت نام کنند اما قوانین و مقررات آن باید رعایت شود. اگر فرزند خود را در یک مدرسه کاتولیک ثبت نام می کنید، از قوانین آن نیز پیروی کنید.

این درحالی است که والدین یک دانش آموز مسلمان در ماه ژوئیه پرونده خود را در رابطه با شکایت از مدرسه کاتولیک برای ممانعت از حجاب فرزند خود به دادگاه برده و شکست کردند اما رهبران مسلمان اظهار داشتند که تحولات این عرصه را به دقت دنبال می کنند و هرگز این قوانین را نمی پذیرند.

براساس اظهارات شیخ خلف خلیفه مدیر امور حقوق بشر مسلمانان کنیا، قوانین کنیا نیز نقض حقوق و آزادیهای افراد را نمی پذیرند.

درحالی که مسلمانان به ناچار و به علت فقدان مدرسه اسلامی در کنیا در مدرسه های کاتولیکها ثبت نام می کنند اسقفها مدعی شده اند که ما سایرین را وادار به پذیرش آنچه که با اعتقاداتشان سازگار نیست نمی کنیم، مسلمانان می توانند مدرسه های خود را تأسیس و قوانین خاص خود را در آن تصویب کنند.

رهبران مسلمان کنیا مدارس کلیسایی را به تبعیض علیه دانش آموزان پیرو سایر ادیان و فرهنگها متهم کرده اند اما رهبران کلیسا این ادعا را رد می کنند.

از 15 هزار مدرسه ابتدایی کنیا حدود شش هزار مدرسه توسط کلیسا اداره می شود. این درحالی است که از 3500 مدرسه مقطع متوسطه بیش از 1700 مدرسه با نظارت کلیسای کاتولیک هدایت می شود و کلیسا خود 163 مدرسه متوسطه و 325 مدرسه ابتدایی دارد.