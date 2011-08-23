75 هزار دانش آموز گلستان در طرح نجات آب شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان پیش از ظهر سه شنبه در نشست برنامه ریزی این طرح افزود: فرهنگ سازی برای مصرف نعمت های خدادادی از جمله آب که از مهمترین این نعمت هاست تکلیفی شرعی و قانونی است.

وی اظهار داشت: رشد سریع جمعیت و لزوم مدیریت منابع و تقاضای رو به افزایش آب، اقدامات سازه ای و غیرسازه ای هدفمندی همچون آموزش شهروندان را برای بهبود فرهنگ نگهداری و مصرف صحیح آب می طلبد.



وی عنوان کرد: طرح فرهنگی دانش آموزی "نجات آب" برای اولین بار در فاز پایلوت به صورت نقطه آغازین در کشور در سطح مدارس راهنمایی استان گلستان در سال تحصیلی گذشته با موفقیت اجرا شد و امسال نیز با تلاش و همت مضاعف دیگری در سالی که به نام جهاد اقتصادی مزین شده است به مورد اجرا گذاشته می شود.



به گفته حیدریان، اجرای این طرح به صورت علمی و هدفمند در بین دانش آموزان در کنار سایر فعالیت های فرهنگی و اطلاع رسانی که نقش مهمی در تغییر مثبت الگوی ذهنی مردم نسبت به حفظ منابع و مصرف آب دارد، با نگاهی دراز مدت باعث اصلاح باورهای غلط نسبت به مقوله آب خواهد شد.



مدیرعامل آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: طرح ملی دانش آموزی نجات آب، با مشارکت 75 هزار دانش آموز مقطع راهنمایی استان، در بیش از 700 مدرسه راهنمایی در مناطق شهری و روستایی، در سال تحصیلی 90-89 برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این طرح، تمامی دانش آموزان و معلمان سه پایه تحصیلی راهنمایی استان و همچنین خانواده های دانش آموزان ، در چندین فعالیت عملی، شرکت کردند و با مسائل و معضلات فرا روی بخش آب آشنا شدندکه از آن جمله می توان به برگزاری کلاس های آموزشی ویژه دانش آموزان، جلسات ویژه معلمان، اولیا و مربیان،توزیع اقلام آموزشی، برگزاری مسابقه های بزرگ "نجات آب" همراه با اهدای جوایز ویژه دانش آموزان و ارزشیابی علمی از آنها اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در خاتمه عنوان کرد: از آن جایی که هیچ توسعه و مدیریتی بدون مشارکت عموم مردم و بدون پشتوانه ای فرهنگی در مخاطبان به سرانجام نمی رسد، فرهنگ سازی و آموزش، گامی ضروری برای نهادینه کردن مدیریت بهینه مصرف آب است که شرکت آب منطقه ای گلستان نیز به آن اهتمام ویژه ای داشته است.