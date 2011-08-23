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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

قبادی خبر داد:

کتابی درباره یکی از مسئولان وزارت امور خارجه نوشته می‌شود

کتابی درباره یکی از مسئولان وزارت امور خارجه نوشته می‌شود

محمد قبادی از تدوین 2 کتاب، یکی درباره خاطرات یکی از آزادگان جنگ تحمیلی و دیگری درباره یکی از مسئولان وزارت امور خارجه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قبادی در این‌باره گفت: از چندی پیش مشغول تدوین خاطرات یکی از آزادگان جنگ تحمیلی به نام علی محمد احدی هستم.

وی ادامه داد: احدی از رزمندگان جنگ تحمیلی است که از سال 61 تا 69 در اردوگاه‌های عراق اسیر بوده است.
 
این نویسنده ویژگی راوی را نقش او در اردوگاه‌های اسارت به عنوان رهبر اردوگاه عنوان و اضافه کرد: جلسات مصاحبه با این آزاده تمام شده و در حال حاضر مشغول پیاده‌سازی و نگارش آنها هستم.
 
قبادی همچنین از تدوین خاطرات سیدمحمد صدر از اعضای جنبش دانشجویی پیش از انقلاب و مسئول در وزارت امور خارجه خبر داد.

 
کد مطلب 1389857

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