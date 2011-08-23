برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی در مرکز شهید رهبری فنی حرفه ای کرج

نادر دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقه در بخشهای تراشکاری، فرز کاری، مکانیک صنایع، جوشکاری، الکترونیک صنعتی، برق صنعتی و مکاترونیک برگزار می شود.

سرپرست مرکز شهید رهبری فنی و حرفه ای کرجادامه داد: رباتیک، نرم افزارهای مهندسی، آموزش، مدیریت و فناوری اطلاعات از دیگر بخشهایی است که این مسابقه در خصوص آنها برگزار می شود.

این مسئول اضافه کرد: مسابقات وبلاگ نویسی با موضوع آموزشهای مهارتی، با هدف ایجاد انگیزه برای کارکنان و کارآموزان در راستای آشنایی و استفاده بیشتر از فضاهای الکترونیکی و اینترنتی برگزار خواهد شد.

دانشی گفت: نیاز روزافزون به استفاده از اینترنت به ویژه در زمینه صنعت و کسب و کار،امری اجتناب ناپذیر است و باید به این امر توجه کافی داشته باشیم و برنامه ریزی ها را بر این اساس انجام دهیم.

سرپرست مرکز شهید رهبری فنی و حرفه ای کرج همچنین بر تلاش و برنامه ریزی کارشناسان این مرکز برای ایجاد انگیزه در راستای ارتقای سطح توانمندی دست اندرکاران آموزشهای فنی و حرفه ای، به خصوص مربیان و کارآموزان تاکید کرد.