فیلم "تیله" از همدان به جشن خانه سینما راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کوتاه به سفارش دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان همدان تولید شد.
داستان فیلم در مورد سربازی است که تیلهای را در کنار مرداب خشک شده پیدا میکند و خاطرات گذشته برایش تداعی میشود.
کارگردانی این فیلم با مدت زمان 11 دقیقه به طور مشترک به عهده فرخ حنیفه نژاد و مریم فتحی فر بود و جواد صالح آبادی، مهدی قربانی، حسین خانی و عباس ربیعی در این فیلم ایفای نقش کردند.
حنیفه نژاد و فتحی فر زوج هنرمندی هستند که بیش از 50 جایزه بینالمللی، ملی و منطقهای در جشنوارههای مختلف به دست آوردهاند.
دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر، دیپلم افتخار جشنواره ملی رویش، دیپلم افتخار جشنواره فیلم کوتاه تهران، دیپلم افتخار جشنواره بینالمللی بهمن، تندیس جشنواره ملی رشد، دیپلم افتخار در جشنوارههای ملی سلامت، خراسان و طلای سرخ و مدال طلای آسایش شیبون ژاپن از جوایز کسب شده توسط این دو هنرمند است.
این زوج هنرمند فیلمهای "وندا"، "باهم" و "تیله" را به صورت مشترک و چندین فیلم را به صورت مستقل کارگردانی کردهاند.
جشن خانه سینما هر ساله در روز سینما 21 شهریور در تهران با حضور بزرگان سینمای ایران برپا میشود که در آن تولیدات ارزشمند سینمای ایران اکران و مورد تقدیر قرار میگیرند.
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