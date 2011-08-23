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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

با موافقت شورای صنفی/

اکران "ورود آقایان ممنوع" ادامه پیدا می‌کند

اکران "ورود آقایان ممنوع" ادامه پیدا می‌کند

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" ساخته رامبد جوان از ادامه اکران این فیلم تا عید فطر خبر داد.

علی سرتیپی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با توجه به استقبال و درخواست مخاطبان و موافقت شورای صنفی به دلیل وجود تعطیلات نمایش اکران عمومی "ورود آقایان ممنوع" تا عید فطر در 15 سینماهای تهران همچون، آزادی، پردیس ملت، فرهنگ، پردیس زندگی، شکوفه و... ادامه می‌یابد.

این فیلم که فروش آن از چهار میلیارد تومان گذشته است، با بازی رضا عطاران، ویشکا آسایش، بهاره رهنما، پگاه آهنگرانی، مانی حقیقی و... داستان معلمی است که ورودش به مدرسه‌ای دخترانه ماجراهایی را به وجود می‌آورد.

رامبد جوان فیلم‌های سینمایی "اسپاگتی در هشت دقیقه"، "دختر آدم، پسر حوا" و مجموعه‌های "نشانی" و "توطئه فامیلی" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1389866

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