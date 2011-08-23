علی سرتیپی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با توجه به استقبال و درخواست مخاطبان و موافقت شورای صنفی به دلیل وجود تعطیلات نمایش اکران عمومی "ورود آقایان ممنوع" تا عید فطر در 15 سینماهای تهران همچون، آزادی، پردیس ملت، فرهنگ، پردیس زندگی، شکوفه و... ادامه مییابد.
این فیلم که فروش آن از چهار میلیارد تومان گذشته است، با بازی رضا عطاران، ویشکا آسایش، بهاره رهنما، پگاه آهنگرانی، مانی حقیقی و... داستان معلمی است که ورودش به مدرسهای دخترانه ماجراهایی را به وجود میآورد.
رامبد جوان فیلمهای سینمایی "اسپاگتی در هشت دقیقه"، "دختر آدم، پسر حوا" و مجموعههای "نشانی" و "توطئه فامیلی" را کارگردانی کرده است.
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