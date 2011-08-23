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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راه اندازی کمپ درمانی در سومالی

راه اندازی کمپ درمانی در سومالی

مدیر روابط عمومی سازمان امداد و نجات گفت: تیمهای ارزیاب جمعیت هلال احمر به منظور راه اندازی کمپ درمانی در سومالی، به این کشور اعزام شدند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر برای ارزیابی راه اندازی کمپ درمانی در منطقه دادا واقع در مرز کنیا و سومالی به این منطقه عزیمت کرد.

وی ادامه داد: کمکهای درمانی و غذایی هلال احمر به قحطی زدگان سومالی ادامه دارد. به طوریکه صدها هزار سومالیایی در این منطقه حضور دارند که به خدمات بهداشتی و درمانی نیاز دارند.

درخشان تاکید کرد: تیمهای ارزیاب هلال احمر برای راه اندازی کمپ درمانی به موگادیشو اعزام شده بودند. هم اکنون تیمهای ارزیاب در حال تحقیق برای احداث کمپ درمانی برای قحطی زدگان هستند. این درحالی است که بزودی چند کمپ درمانی در سومالی راه اندازی می شود.

کد مطلب 1389870

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