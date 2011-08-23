بدهکاران به بانکها مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: با توجه به برگزاری جلسات مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیران ارشد بانک مرکزی،اعضای هیأت مدیره، مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدینوسیله از تمامی اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای بدهی معوق به سیستم بانکی کشور و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی هستند درخواست می شود برابر مفاد بند 28 قانون بودجه سال 90 به شعب بانک ها یا موسسات مالی اعتباری که قبلاً از آنها تسهیلات مالی دریافت کرده اند مراجعه و با ارائه درخواست خود در چهارچوب بند 28 قانون بودجه سال جاری عمل کنند.

در اطلاعیه اتاق تهران تصریح شده است: بدیهی است در صورت عدم حصول توافق با بانک یا موسسه مالی ذیربط مراتب را مستنداً به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اعلام تا اقدام بعدی به عمل آید.

در بند 28 قانون بودجه 90 آمده است: به منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می شود با تائید هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده اند، برای یک بار تا پنج سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین اجازه داده می شود کلیه جریمه های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس ازتعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تائید هیات مدیره بخشیده شود.