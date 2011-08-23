ممانعت از ورود 12 محموله کالای غیراستاندارد در گمرکات

نیره پیروزبخت در گفتگو با مهر گفت: در ارزیابیهای اخیر انجام شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، از ورود 12 محموله کالای غیراستاندارد به کشور جلوگیری شده که در آن، 142 هزار کیلوگرم کالا وجود داشته است.
مدیرکل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات موسس استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: در این محمولهها اقلامی از جمله کابل آسانسور، پیچ و مهره، حشرهکش، لامپ فلورسنت، تخته لایه، کنسرو تنماهی، جوراب و عینک آفتابی غیراستاندارد وجود داشته است که عمده اقلام از کشور چین وارد شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، 5 محموله از کشور چین، 2 محموله از کشور ایتالیا، 2 محموله از کشور تایلند وارد کشور شده است، ضمن اینکه از هر یک از کشورهای تایوان، مالزی و اسپانیا نیز، یک محموله وارد کشور شده است.
به گفته پیروزبخت، این محمولهها در گمرکات متوقف شدهاند و مجوز ترخیص به آنها داده نشده است. این درحالی است که موارد مذکور به تفکیک با نام تجاری و فرد واردکننده به وزارت بازرگانی اعلام شده است و این وزارتخانه یکسری تنبیهات و محدودیتهایی برای تجارت این افراد در نظر خواهد گرفت.
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