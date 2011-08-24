افزایش ایمنی ساختمانها نیازمند بکارگیری نیروهای ماهر برای ساخت و ساز است

محمدرضا زیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، به کارگیری افراد داری صلاحیت و توانایی فنی و مهارتی لازم را موجب افزایش کیفیت و ایمنی در صنعت ساختمان دانست و بر ضرورت این امر تاکید کرد.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز ادامه داد: بیشترین متقاضی دریافت پروانه مهارت در خصوص صنعت ساختمان در استان البرز، در رشته سفت کاری و کمترین آن مربوط به رشته نقشه برداری بوده است.

وی ابراز امیدوراری کرد که با برنامه ریزی های انجام شده، نفرات موفق در آزمونهای مربوط به صنعت ساختمان در کوتاهترین زمان ممکن، پروانه های مهارت خود را از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز دریافت کنند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، میزان توانمندی شرکت کنندگان در این آزمونها را قابل قبول ارزیابی کرد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

این مسئول اضافه کرد: میزان مهارت تعداد 23 هزار و 120کارگر ساختمانی در استان البرز تا اوایل دی ماه مورد سنجش و ارزشیابی قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: این سنجش و ارزشیابی توسط کارشناسان اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز انجام می شود.