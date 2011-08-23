نظارت بر عملکرد مدیریت شهری بدون برنامه مشخص معنی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر گرگان افزود: از آنجایی که نظارت و کنترل، شهرداری را در اصلاح انحرافات و تطابق عملکردها با اهداف مطلوب یاری می دهد، می توان گفت که نظارت نقش پویایی در هر سازمان ایفا می کند.

وی تاکید کرد: باید تلاش منظم در جهت رسیدن به اهداف استاندارد برای جلوگیری از انحرافات غیر مسئولانه و غیرقانونی کنیم و در این راستا و در گام اول باید از شهردار بخواهیم فردی را به عنوان مسئول حراست شهرداری انتخاب کند.

وی اظهار داشت:علاوه بر نظارت شورا بر شهرداری باید با توجه به مخاطبان خود در جامعه جایگاه ویژه ای را برای نظارت مردم بر عملکرد شهرداری نیز در نظر بگیریم.

عبداللهی گفت: به هر حال هدایت و تنویر افکار عمومی از عملکرد شهرداری جز با تقویت مبانی نظارت همگانی و بهره گیری از مبانی نظری و در نهایت تبلیغات در جهت مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد مسیر نمی شود.

این عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: شاید با پاسخ به برخی سئوالات از قبیل اینکه شهرداری در جلب رضایت شهروندان موفق بوده است و پاسخگوی توقعات و انتظارات مردم بوده است یا نه؟ آیا میزان رضایتمندی شهروندان را از شهرداری اندازه گیری کرده ایم.؟ آیا تا کنون نسبت به بررسی و شناخت نیازها، خواسته ها و نظرات مردم در مورد خدمات شهرداری اقدام شده است؟ آیا به آسیب شناسی خدمات شهری و نحوه استفاده از این خدمات از دیدگاه شهروندان پرداخته و یا به تجزیه، تحلیل و بررسی انتقادها، شکایت ها و پیشنهادهای مردم و ارائه تحلیل های مناسب به منظور اثرگذاری بر رضایت شهروندان اقدام شده است؟ در خلوت خود پی به چگونگی انجام وظیفه خود در مقابل مردم ببریم.



وی افزود: برای تحقق انتظارات شهروندان از شهرداری باید به خدمات شهرداری به صورت مناسب صحیح و سریع دقت شود و در ارائه به موقع خدمات شهرداری گرگان متعهد شود.