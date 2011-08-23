محمدحسین جعفری در خصوص حوادث بعد از دیدار تیمهای فوتبال تراکتور و داماش به خبرنگار مهر گفت: شکایت ما از باشگاه داماش امروز بعدازظهر به سازمان لیگ می رسد. هواداران تراکتور از ما می پرسند چرا رسانه ها حاشیه های مربوط به ما را بزرگنمایی می‌کنند ولی از رفتارهای زشت هواداران داماش خیلی راحت می گذرند.

وی ادامه داد: متاسفانه هواداران داماش در آن بازی حدود 3 ساعت به ما فحش می دادند. بعد از بازی به اتوبوس تیم حمله کردند و هواداران مارا با چاقو زدند. حق باشگاه ماست که ازآنها شکایت کنیم تا جلوی حرکات و رفتارهای زشت اینچنینی در فوتبال گرفته شود.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی خاطرنشان کرد: متاسفم که اکثر روزنامه ها به حوادث بعد از بازی در حد خبر پرداختند و برنامه پربیننده ای مثل 90 حدود 5 دقیقه از زمانش را آنهم دیر هنگام به بررسی این معضل مهم فرهنگی اختصاص داد. به نظر من برنامه نود و رسانه ها در مورد حواشی تیم تراکتور تبعیض آمیز عمل می‌کنند و به بزرگنمایی آن می پردازند. درحالی که به حرکات زشت طرفداران تیم داماش بویژه پس از بازی خیلی سطحی پرداختند.

وی ادامه داد: مطمئن باشید ما برای احقاق حق هوادارانمان و همچنین جلوگیری از تکرار چنین حرکات زشتی در رشت، شکایت خود را به طور جدی پیگیری می کنیم.

جعفری در خصوص شکایت باشگاه تراکتور از کرار جاسم گفت: کرار برابر حکم صادر شده از سوی کمیته انضباطی 125 میلیون تومان به باشگاه بدهکار است و باید 6 میلیون تومان را نیز بابت اجاره مسکنی که ما پرداخته ایم و هنوز آن را به ما تحویل نداده است اضافه کنیم در حالی که او فقط از ما یک فقره چک 32 هزار دلاری طلب دارد و تا این لحظه هیچگونه تسویه حسابی را با باشگاه تراکتور انجام نداده است.

وی افزود: سازمان لیگ و باشگاه استقلال باید پاسخگو باشند که چگونه بازیکنی که با تیم قبلی خود تسویه حساب نکره است بدون هیچ مشکلی با یک باشگاه جدید قرار داد می بندد. در حال حاضر حضور کرار در تیم استقلال غیر قانونی است.

دیدار تیمهای فوتبال داماش گیلان و تراکتورسازی از هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد و با برتری 3 بر 2 تیم تراکتور سازی به پایان رسید.