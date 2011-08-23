ویژه برنامه قدس از سیمای مرکز قزوین پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر این ویژه برنامه با هدف پوشش رسانه‌ای راهپیمایی روز جهانی قدس تهیه و پخش آن از صبح همان روز آغاز می شود و تا پایان مراسم راهپیمایی حضور مردم را در صحنه پوشش تصویری می‌دهد.

مسابقه پیامکی، گفتگوی کارشناسی، پخش نماهنگ، ارتباط زنده و پخش زنده نظرات مردم درخصوص روز جهانی قدس از مهمترین بخشهای این ویژه برنامه تلویزیونی است.

ویژه برنامه تلویزیونی روزجهانی قدس ساختاری ترکیبی دارد که به مناسبت این روز از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش می شود.

عوامل برنامه: تهیه کننده: هاشم محمدی، کارگردانان: علی ‌اصغر خان محمدی، مسعود ساکت اف، مسعود مهدی و حامد باقری تنها، تصویربرداران: مجید حدادی، سیدعلی ولدآبادی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین خسروی، ابوالفضل ذوالقدر، مهدی ترکان، علی مهدی زاده، حامد نوری و عبدالحسین طایفه، صدابرداران: امیرکریم پناه، علی قاسمی و سعید کرباسی، گزارشگران: سید محمد بهرامی، رامتین چیت سازان و صبا رحیمی و مجریان برنامه نیز فرشید قلی‌پور و لیلا حبیب پور هستند.