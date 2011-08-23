به گزارش خبرگزاری مهر، خدامراد احمدی با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر همه نوع قطعات و تجهیزات صنایع معدنی در داخل قابل ساخت بوده و در صدد هستیم تا پایان برنامه پنجم، بخش نرم افزاری این صنایع را به طور کامل بومی سازی کنیم.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 80 درصد صنعت سیمان، 65 درصد صنعت فولاد، 60 درصد صنعت آلومینیوم و بیش از 40 درصد صنعت مس بومی سازی شده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه توانمندسازی بخش خصوصی برای ایجاد ارزش افزوده و بی اثر کردن تحریم ها، امری ضروری است، گفت: فرآوری مواد معدنی، از جمله برنامه های ایمیدرو است که درصدد هستیم بستر حضور بخش خصوصی برای ایجاد واحدهای فرآوری را فراهم کرده و در نتیجه آن، از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: دستیابی به این هدف، نیازمند افزایش همکاری شبکه های مالی و پولی است.پ

احمدی با اشاره به اینکه محوریت اجرای کارها اعم از طراحی،‌ ساخت، نصب و اجرا در پروژه های بزرگ صنایع معدنی، با شرکت های ایرانی خواهد بود، خاطرنشان کرد: اکنون، کمیته بومی سازی فعال شده و به شرکت های خصوصی اطمینان داده ایم در صورت ساخت قطعه یا تجهیزی در داخل، از واردات آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به تکمیل ظرفیتهای موجود به عنوان یکی از مولفه های تاثیر گذار در اقتصادی کردن واحدهای تولیدی، تصریح کرد: براساس تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، رویکرد جدید ما این است که در حفاظت و نگهداری واحدهای معدنی تلاش کرده و شرایط لازم را برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید این واحدها فراهم کنیم.

