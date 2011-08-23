نشست مشترک صالحی با وزیران سومالیایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به موگادیشو علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه وارد موگادیشو پایتخت سومالی شد تا ضمن اعلام همبستگی با مردم قحطی زده سومالی از روند کمک رسانی به مردم این کشور به صورت میدانی کسب اطلاع کند.

صالحی در بدو ورود به فرودگاه موگادیشو مورد استقبال محمود محمد ابراهیم همتای سومالیایی اش قرار گرفت و سپس به صورت مشترک با وی و نیز وزیر کشور سومالی گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر کشور سومالی گزارشی از وضعیت مردم قحطی زده سومالی به وزیر خارجه ایران ارائه کرد و صالحی نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت ادامه این کمک ها توضیحاتی داد.