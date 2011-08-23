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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

گزارش خبرنگار مهر از سومالی-3/

نشست مشترک صالحی با وزیران سومالیایی برگزار شد

نشست مشترک صالحی با وزیران سومالیایی برگزار شد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به موگادیشو پایتخت سومالی سفر کرده است در بدو ورود به فرودگاه موگادیشو با وزیران خارجه و کشور سومالی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به موگادیشو علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه وارد موگادیشو پایتخت سومالی شد تا ضمن اعلام همبستگی با مردم قحطی زده سومالی از روند کمک رسانی به مردم این کشور به صورت میدانی کسب اطلاع کند.

صالحی در بدو ورود به فرودگاه موگادیشو مورد استقبال محمود محمد ابراهیم همتای سومالیایی اش قرار گرفت و سپس به صورت مشترک با وی و نیز وزیر کشور سومالی گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر کشور سومالی گزارشی از وضعیت مردم قحطی زده سومالی به وزیر خارجه ایران ارائه کرد و صالحی نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت ادامه این کمک ها توضیحاتی داد.

کد مطلب 1389903

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