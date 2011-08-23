اعتراض پزشکان به اجرای طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی طرحی است که بر اساس آن لیسانس های فیزیوتراپی با گذراندن 52 واحد درسی ( 32 واحد کارآموزی +20 واحد پایه) مدرک دکتری حرفه ای دریافت کرده و بر اساس کوریکولوم DPT امکان ویزیت مستقیم همه بیماران و انجام مداخلات،پزشکی و غیره را پیدا می کنند.



این درحالی است که بعد از اعلام تصویب این طرح مدعیان و حامیان آن اقدام به اعتراض نموده و متقاضی گذراندن واحدهای اضافی به صورت پودمانی و بدون گذراندن امتحان و تقدیم مدرک دکتری شدند.



فردی که بعد از رقابتی فشرده در کنکور سراسری وارد رشته پزشکی شده و هفت سال سنگین ترین واحدها و دروس پزشکی و انواع کشیک ها و دوره ها را پشت سر می گذارد، به عنوان پزشک عمومی وارد جامعه می شود و دوره طرح مناطق محروم در انتظار اوست که این نیز در حال دو برابر شدن است.



پس از آن نیز آزمون دستیاری به عنوان دشوارترین آزمون کشور در تمامی مقاطع و رشته ها در انتظار پزشکان است که گاهی چند سال مطالعه شبانه روزی لازم است تا فردی در این آزمون موفق شود و پس از این دوره سنگین آموزش دستیاری بابرنامه کاری وکشیکها و مسئولیتهای سنگین فرا می رسد.



پس از اتمام دوره آموزش دستیاری نیز به طرح مناطق محروم که مدت آن از نیم برابر دوره تحصیل باز به دو برابر مدت تحصیل افزایش یافته است باید رفت.



پزشک متخصص که در این مقطع سنی به همراه همسر و فرزند باید در محرومترین مناطق کشور حضور پیدا کند چون شرافت و قداست رشته خود را پاس میدارد و به سوگند مقدس خود وفادار است.



در این بین این سئوال مطرح می شود که آیا عدالت آموزشی این است که نخبه ترین افراد گروه پزشکی با چنین شرایط دشوار آموزش، آزمونها، طرحها معادل فرد لیسانس قرار بگیرند که با گذراندن یک و نیم سال مطب خود را دایر نموده وهمچون پزشک متخصص به طبابت خواهد پرداخت؟



در حالیکه فیزیوتراپی روشی است درمانی همانند دیگر روشهای درمانی که توسط پزشک پس از اخذ شرح حال، معاینه بالینی، بررسی یافته های آزمایشگاهی و تصویر برداری و انجام فرآیند بررسی تشخیصهای افتراقی و نهایتا رسیدن به تشخیص تجویز میگردد و در حقیقت جزئی از فرایند درمانی بیمار است.



همکار فیزیوتراپیست در این فرایند ملزم به انجام درمان تجویز شده است در حالیکه ماهیت دکترای حرفه ای استقلال در عمل جهت پذیرش اولیه بیمار، ارائه تشخیص و تجویز و انجام همزمان روش درمانی فیزیوتراپی است که در تباین آشکار با نقش درمانگری این همکاران و تداخل واضح با نقش پزشک در این زمینه می باشد.



چگونه مسئولیت سلامت افراد جامعه را در تمامی زمینه ها به افرادی سپرده میشود که به هیچ وجه بر اساس کوریکولوم آموزشی پیشنهادیشان صلاحیت علمی ویزیت، درمان، ومداخلات تشخیصی را دارا نیستند؟



در شرایطی که امکان فعالیت به طور مستقل در کلینیک فیزیوتراپی برای همکاران فیزیوتراپیست که در قانون قبلی می بایست زیر نظر پزشک متخصص فعالیت می کردند، فراهم شده و همچنین امکان ادامه تحصیل در رشته فیزیوتراپی در مقاطع فوق لیسانس وphD را دارند، چه ضرورتی بجز ایجاد زمینه دخالت غیر قانونی در امور تخصصی پزشکی وجود دارد .



براستی با وجود تعداد فراوانی ازپزشکان عمومی بیکار اضافه کردن این دکترای حرفه ای چه به روز نظام سلامت خواهد آورد و به عبارت دیگر جایگاه یک پزشک متخصص در عرض پنج و نیم سال دوره می بینند و با این وجود این طرح،طرحی است که باید فاتحه ی رشته پزشکی را با آن خواند.



با احتساب این موضوع دانشجویان پزشکی نیز بهتر است در هر مقطع تحصیلی که هستند انصراف داده و دوباره با شرکت در کنکور رشته فیزیوتراپی را برگزینند که باز بسیار زودتر و آسان تر می توانند مطب مستقل خود را دایر نمایند و به درمان بیماران بپردازند.



دکتر دستجردی، از جنابعالی به عنوان وزیر بهداشت مصرانه خواهشمندیم تا اجرای این طرح را متوقف نموده و تصمیم گیری در مورد آنرا به کمینه ای مشکل از کارشناسان وزارت، اساتید دانشگاه و روسای هیات های بورد رشته های مربوطه بسپارید.



همچنین از تمامی ارگانها و نهادهای مرتبط اعم از سازمان نظام پزشکی کشور، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستاریم در این راه با هدف قرار دادن ملت مظلوم و مسئولیت سلامت ایشان پشتیبان حق وصلاح بوده و جامعه پزشکی را یاری کنند.



گفتنی است، دکترای حرفه ای فیزیوتراپی طرحی است که در آخرین جلسه وزیر بهداشت با معاونان و برخلاف نظر تمامی کارشناسان بدنه وزارت، شورای گسترش، معاونت درمان، معاونت آموزشی، دبیرخانه شورای تخصصی و کمسیون معین مربوطه و هیات های بورد به تصویب رسید.