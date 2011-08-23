به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند به معماری ایرانی به خصوص معماری حیاط های مرکزی در خانه‌های قدیمی ایران می‌پردازد و سعی دارد رابطه و کاربرد این حیاط ها را با زندگی مردم و ارتباط آن با اندرونی خانه‌ها را به تصویر بکشد.

در ضمن این مستند با استفاده از ساختار بازسازی در بخشی از اثر میزبان انسان‌های امروزی است و از تجربیات سفرشان می‌گویند.

مستند "حیات در حیاط" به تهیه‌کنندگی رضا بهشتی سوم شهریور ماه ساعت 21:30 از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و علاقمندان می توانند تکرار آن را نیز جمعه چهار شهریور ساعت 21 از این شبکه ببینند.