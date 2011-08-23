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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

"حیات در حیاط" از شبکه مستند سیما پخش می‌شود

"حیات در حیاط" از شبکه مستند سیما پخش می‌شود

مستند تک قسمتی "حیات در حیاط" به کارگردانی پریسا عشقی پنجشنبه سوم شهریور از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند به معماری ایرانی به خصوص معماری حیاط های مرکزی در خانه‌های قدیمی ایران می‌پردازد و سعی دارد رابطه و کاربرد این حیاط ها را با زندگی مردم و ارتباط آن با اندرونی خانه‌ها را به تصویر بکشد. 

در ضمن این مستند با استفاده از ساختار بازسازی در بخشی از اثر میزبان انسان‌های امروزی است و از تجربیات سفرشان می‌گویند.

مستند "حیات در حیاط" به تهیه‌کنندگی رضا بهشتی سوم شهریور ماه ساعت 21:30 از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و علاقمندان می توانند تکرار آن را نیز جمعه چهار شهریور ساعت 21 از این شبکه ببینند.

کد مطلب 1389905

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